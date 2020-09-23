雙鋼印實名制口罩明上路！舊版賣不完　藥師憂5.5元分裝費領不到

▲雙鋼印成人口罩。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

新版雙鋼印口罩明（24）日正式開賣，藥局庫存的舊版實名制口罩需全數回收，有藥局抱怨已經包好的口罩若沒賣完，無法拿到每包5.5元的分裝處理費，詢問指揮中心是否有賠償措施？對此，指揮官陳時中回應，造成困擾很抱歉，會再跟藥師公會詢問庫存情況再行討論。

國產醫用口罩加印「MD」、「Made In Taiwan」雙鋼印，將於9月24日起正式開賣，新版口罩今（23）日起已由郵局配送中，因配送量與以往相同，陳時中也呼籲民眾勿心急，等幾天再買才不用排隊，但預約超商或通路取貨者，則要到10月12日之後才領得到，第16、17期預購者，也可順延至該時領取。

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陳時中表示，藥局庫存的實名制口罩，都是採成人1800片、兒童200片限量供應，照理來說這幾天應該都賣出去了，但既然有藥師反應，會再跟藥師公會詢問相關情況，再討論後續措施。

陳時中說，新版雙鋼印口罩需強制於口罩本體、距離邊緣1.5公分內，逐片以鋼印標示「MD」、「Made In Taiwan」，標示之字高不得小於0.4公分，民眾這幾天購買時，民眾這幾天購買時，可以依照該標準自行辨識。

▼0923中央流行疫情指揮中心例行記者會。（圖／疾管署堤供）