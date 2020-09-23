川普聯合國大會狂嗆中國　北京：證明「霸凌」是世界最嚴重威脅

▲川普在聯合國大會上發言。（圖／翻攝自YouTube／聯合國）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國總統川普22日在聯合國大會以「中國病毒」稱呼新冠病毒，並要求聯合國應讓中國為疫情在全球蔓延負責。對此，大陸外交部發言人汪文斌23日表示，美國利用聯合國講台編造謊言，對中國進行抹黑，證明單邊主義和霸凌行徑是全世界面臨的最嚴重威脅。

汪文斌指出，令人遺憾的是，美方利用聯合國講台，罔顧事實，編造謊言，出於不可告人的政治目的，對中國進行無端指責抹黑，中方對此堅決反對，「事實再次證明，單邊主義和霸凌行徑是全世界面臨的最嚴重威脅。」

汪文斌提到，謊言代替不了真相，中國應對疫情的表現全世界都看得很清楚，人民自有公論，新冠病毒是全人類的共同敵人，中國是病毒受害國，也是全球抗疫貢獻國。

汪文斌表示，美國反覆就疫情問題對中國進行無端指責，目的是企圖把本國應對疫情不力的責任「甩鍋」他人，這完全是徒勞的，美方無理攻擊並退出世界衛生組織，危及全球抗疫合作，不僅給世界人民帶來傷害，也會讓本國人民繼續付出慘重代價，「美國現在要做的是，停止政治操弄，摒棄將病毒標籤化、政治化的做法，同國際社會一道抗擊疫情，而不是推卸責任，抹黑別人。」

▼習近平在聯合國大會上發言。（圖／翻攝自YouTube／聯合國）



汪文斌指出，在氣候變化和環境保護問題上，事實也是清楚的，中國積極承擔符合自身發展階段和國情的國際責任，實施了一系列政策行動，成績有目共睹，「我們提前完成2020年氣候行動目標，為全球應對氣候變化作出重大貢獻。」

汪文斌提到，中國積極參與全球氣候治理，是《聯合國氣候變化框架公約》的首批締約國，並為達成《京都議定書》、《巴黎協定》及其實施細則作出重要貢獻。在中方與各方共同努力下，2019年聯合國氣候變化馬德里會議上達成了堅持多邊主義、反映各方氣候治理共識的一系列決定，為後續談判奠定了基礎。

汪文斌表示，反觀美國，作為全球累計排放溫室氣體最多的國家，既不批准《京都議定書》，又退出《巴黎協定》，否認自身約束性量化減排任務，拒絕為保護地球家園採取最低限度行動，徹底游離於全球碳排放體系和安排之外，嚴重阻礙了全球減排、促進綠色低碳發展等相關進程。

汪文斌指出，美國是世界上最大的固體廢棄物出口國和人均塑料消費大國，但拒絕批准《巴塞爾公約》，為全球塑料垃圾等治理進程設置障礙，將大量廢棄垃圾轉移至發展中國家，給當地和全球環境帶來了極大危害，「這樣一個國家有什麼資格指責中國？」

最後，汪文斌強調，奉勸美方，停止玩弄政治遊戲，摒棄單邊主義，為世界盡到應有的責任。

▼中國大陸外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

