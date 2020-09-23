國內新冠肺炎維持509例確診「22人住院隔離中」

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（23）日召開每週例行記者會，指揮官陳時中宣布，本日無新增病例，國內截至目前累計509例確診，還剩下22人住院隔離中。

指揮中心統計，國內目前累計509例個案，分別為417例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、480人解除隔離、22人住院隔離中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心監測資料顯示，全球累計31,577,515例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國7,006,118例、印度5,562,663例、巴西4,591,604例、俄羅斯1,115,810例及哥倫比亞777,537例為多；另全球已有971,890例死亡，以美國203,985例、巴西138,108例、印度88,935例、墨西哥73,697例及英國41,825例為多。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

此外，指揮中心再次提醒，民眾出入醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、宗教場所、娛樂場所及大型活動等人潮擁擠或密閉場所時，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

▲國內維持509例COVID-19確診，其中480例解除隔離。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來