輸出菲律賓病例暴增18例「在台接觸者372人」陳時中疑當地檢驗異常

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中今（23）日公布菲律賓通報18名菲籍移工從台灣返國遭確診，相關接觸者匡列372人，檢驗202人都是陰性。統計菲律賓累計檢驗台灣入境陽性25例，陽性率達到0.48%，明顯高於其他國家。指揮官陳時中表示，相關病例都會當成本土進行調查，但目前為止國內並無發現群聚狀況，認為當地採檢情況可能出現異常，會積極與與菲方瞭解。

▲中央流行疫情指揮中心例行記者會。（圖／疾管署堤供）

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指揮中心指出，18名菲律賓籍個案中，11例於今(2020)年9月11日搭乘同班機返回菲律賓，該班機共78人自我國出境，含9月16日已公布2名個案，該班機累計13名檢驗陽性個案，陽性率達16.7%，異常偏高；另有4例為9月10日同班機返菲旅客。經分析6月1日至9月20日自我國出境至鄰近國家檢驗陽性率，菲律賓累計檢出25例，陽性率達0.48%(8月0.39%、9月2.00%)，明顯高於其他國家(介於0.005%至0.055%)，指揮中心刻正透過正式管道向菲國瞭解細節。

指揮中心進一步表示，該18名菲籍個案年齡介於20多歲至50多歲，8名男性及10名女性，分別在台從事作業員、家庭看護工、船員等工作，離境日期介於8月19日至9月11日，皆於入境菲律賓時採檢陽性。18名個案之在台接觸者共匡列372人，應採檢202人，核酸及血清抗體檢驗均為陰性。

疾管署防疫醫師蘇家彬指出，菲律賓陽性個案可分為三個種類，第一、船員，主要從國外坐船入境進行居家檢疫，隨即出境，與外界接觸少，狀況比較單純；第二是家庭看護工，則針對照顧對象、雇主、主要接觸者進行追蹤採檢，也相對單純；第三種，則是工廠作業員，針對過去14天內，可能接觸工廠員工，聚餐朋友都做檢查，出境前2天接觸者視為可能被暴露對象，會進行居家隔離，目前為止都是陰性。

至於與菲律賓瞭解的情況，發言人莊人祥表示，菲方回答大多相當模糊，僅說明該國檢驗外包給紅十字會，有經過認證，但進一步詢問判定標準並未回覆，會持續瞭解。他也透露，其他國家多可以進一步詢問陽性者後續狀況，但菲律賓聯繫、檢驗部門不同，獲得資訊比較少。





▲他國檢出自台入境之COVID-19陽性個案，我國持續調查中。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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