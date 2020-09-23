觀光業危機重重！安心旅遊預算見底　補助完恐再現「旅遊寒冬」

▲安心旅遊補助預算見底，計劃恐難持續到下月底。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局為振興國旅，自7月起推出安心旅遊國旅補助計畫，國人迴響熱烈，至今預算已快見底，恐無法如期實施到10月底。交通部長林佳龍表示，近日正在密集討論，希望行政院增加預算，延續補助政策。另外11月起國旅補助結束，觀光恐再度急凍，此議題也正在討論中。

觀光局推出安心旅遊國旅補助計畫，國人在國內自由行、跟團旅遊都可享有補助，林佳龍表示，至今申請補助人數已超過上千萬人，預算幾乎快要見底，9月底前由交通部自行籌措預算，但10月就須由行政院增加預算協助。

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▲各地廣推國旅，盼在疫情下以國旅客填補失去的國際旅客。（圖／觀光局提供）



林佳龍表示，近日正在密集討論，希望行政院增加預算，延續此政策，也希望立法院儘速通過特別預算，讓補助計畫無縫接軌、不要中斷。今日他也至立法院交通委員會拜訪委員與黨團，盼一切順利。

不過由於11月起補助停止，且年底通常都是觀光淡季，不少業者擔心年底前會再面臨一波觀光寒冬，林佳龍表示，過去年底有暖冬遊補助，今年安心旅遊則僅到10月底，而11月後的狀況會如何，則需要另行評估。

▲年底適逢觀光淡季，國旅補助也結束，旅遊業恐再度面臨寒冬。（圖／觀光局提供）

林佳龍表示，觀光旅遊的需求是一直存在的，11月起的狀況涉及整體政策，並非交通部可單獨決定，政府將就疫情依然險峻的狀況、出入境旅遊無法開放的狀況下，評估該如何讓觀光業維持一定的營運與就業，目前已與行政院反應，也有開始討論11月後的政策。