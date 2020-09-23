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25歲男「做一半」突嘶吼一聲倒女友身上不醒...醫一看驚：血管像香腸

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▲女生,大腿,性感（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲男子床戰時突然昏迷不醒，把女友嚇壞了。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者劉雪兒／綜合報導

男女在做愛做的事時，如果太激烈有時可能導致昏厥或猝死！腦神經內科醫師林志豪近日在節目分享一案例，一名25歲的年輕男子跟女友「啪啪啪」到一半時，突然大叫一聲後昏厥不醒，結果送醫才發現是「血管性問題」而導致輕度中風。

林志豪在《醫師好辣》中表示，這名男子送來急診時，意識不太清楚，一邊手腳沒力，嘴角歪斜，好像中風的症狀，所以當下立刻幫患者做腦部的檢查，的確發現腦部有一個小點的中風。不過，令林醫師不解的是，這名患者年輕輕輕，怎麼就突然中風呢，畢竟沒有什麼血管性的病史，也沒有什麼不良習慣。 

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▲性行為過度，會造成猝死。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）▲男子行房到一半倒地不起，送醫檢查竟是中風。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲男子做到一半倒地不起，送醫檢查竟是中風。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

接著，他們為男子進一步做腦血管攝影的檢查，發現患者的血管不像一般一樣順，就像香腸一樣，呈現出一節一節的形狀，正處於「血管痙攣」狀態。此外，醫師詢問女朋友之後，才知道當時兩人正在行房，而男朋友到達一個時間點後，突然大叫了一聲，那時以為只是太刺激才產生的反應，沒想到男友下秒就倒地不起，無論她怎麼叫也叫不醒，只好趕緊帶男友送醫。

不過好在這名男子的運氣不錯，因為中風很小，所以手腳也恢復的比較快，而經過醫師了解，才發現他在這一個月內，行房的時候就會劇烈頭痛，但是以為自己是喝酒喝到頭痛，所以就不以為意。 

▲性行為過度，會造成猝死。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）▲男子行房到一半倒地不起，送醫檢查竟是中風。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲性行為過度，會造成猝死。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

林志豪醫師也提醒大家說，如果在做劇烈運動的時候，會突然間爆炸性頭痛，頭非常痛，就一定要非常注意，因為這有可能是血管性的問題，包括血管痙攣、血管剝離或者是一些動脈瘤的問題，通常這個時候都不要過度逞強，還繼續性行為，這是很容易猝死的。

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