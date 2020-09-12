勃起2天超自豪！30歲男「D槽謎片看盡」仍沒軟　醫大驚：差點最後一次

▲男子持續勃起整整2天，沖冷水、敷冰塊和跑步都未見效。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

只要是男生每天早上起床都會有「晨勃」的現象，不過日前卻有名男子早上起床後，發現勃起持續了2個小時左右，當下還很自豪，認為自己「重振雄風」，但是命根卻持續2天都沒有消腫，無論看多少謎片、清了多少次槍都無解，最終只好前往醫院看診，醫師一看也都嚇傻，直言這個現象如果再拖一天，恐怕會成他這輩子最後一次勃起了。

泌尿科醫師顧芳瑜在節目《醫師好辣》分享一個就診案例，一名30多歲的男子某天早上起床出現「晨勃」，原以為是正常的現象，豈料他的陰莖持續2、3個小時都未消腫，當時他還心想：「我怎麼性能力很強？都不會軟下來。」

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男子勃起的狀況持續了2天，這段時間他把「D槽謎片」全部都翻遍了，清槍一次又一次，甚至連沖冷水、敷冰塊、跑步等方法都試過了，但陰莖卻始終無法消腫，最終前往就醫，顧芳瑜看到這種情況後便直言，這個症狀叫做「陰莖異常勃起」。

▲醫師表示，若錯過黃金治療時間，可能就是他人生最後一次勃起了。（圖／翻攝自醫師好辣YouTube頻道）

顧芳瑜表示，「陰莖異常勃起」是屬於血管問題，男子的陰莖可能出現血液流得進去，但出不來的情況，而這病黃金治療時間為48小時，如果超過3天才就診，那將會是人生最後一次勃起了。

有來賓詢問，如果超過3天才就醫，那是不是會直接切除？顧芳瑜說：「如果再更久會黑掉，有可能會爛掉。」他也提到，通常遇到這樣的情況，就是馬上推患者前進急診室放血，如果只是血管稍微裂開，放完血後血管就會自己長回來。

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