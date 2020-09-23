夜市6顆湯圓80元「曖昧哥邊嗑邊嫌」　她反感爆破：老娘付的錢欸

▲原PO不滿，男方沒風度！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



網搜小組／劉維榛報導

不少人認為，從一個人怎麼花錢，就可預測這段婚姻能否幸福！一名妹子心累直呼，目前與一位男友人處於曖昧階段，無奈經常出去吃飯，對方開口閉口「嫌貴」。最讓她無法接受的是，兩人某次去吃湯圓，原PO已付完帳，對方嫌貴之餘，還大口大口狂嗑，引發大批網友狂勸「可以掰掰了！」

一名女網友在PTT以「因為冰火湯圓看清一個人？」為標題走心表示，日前有一位曖昧對象，彼此很有話聊，加上對方是有想法的人，因此讓她頗有好感，沒想到兩人逛了一趟饒河夜市，加上金錢觀念不合，害得她粉紅色泡泡徹底破滅。

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原PO還原當天狀況，她思思念念冰火湯圓甜點，兩人抵達店家後，原PO隨即付了70至80元內用，結果湯圓端上桌只有6顆，下秒曖昧對象開始碎念，「也太貴了吧」，嫌棄之餘，男方還不忘張開嘴吞了3顆下肚。

對於兩人是否會進一步發展，原PO打算先退一步，不忘抱怨連之前吃一餐150元的義大利麵，對方也是瘋狂嫌貴，「由於為了小錢計較的事已發生多次，「讓我覺得我還是自己吃飯好了，這樣不會有人邊嫌貴，還邊吃我的東西，有時候我先付的，他甚至沒給過我...逐漸對這個人的好感也快沒了！」

▲網友戰成一片！（圖／翻攝PTT）



文章貼出後，底下網友也一致搖頭，「這樣別說曖昧， 連當朋友都有困難」、「占你便宜還一直嫌，很不ok」、「很棒啊，小細節讓妳好感度歸零，省下來的時間很賺吧」、「花7、80元吃到想吃的順便看清一個人，算便宜了」、「問題就是沒有要對方出錢，對方嫌貴是在？」「你體會到為什麼AA這事情討論度這麼高了吧？不出錢占便宜的人毛還一堆」、「一邊嫌一邊吃，這種人品就算了」、「我覺得可以表達太貴的想法，重點是講一次就算了還一直碎碎唸，真的會讓人覺得沒風度」。