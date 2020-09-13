雙魚男一看「女友身分證」秒提分　網聽真實原因全傻了：大開眼界

▲男女交往一定要彼此信任、不欺瞞。示意圖，與本文無關。（圖／記者林世文攝）

記者曾筠淇／綜合報導

男女交往最重要的就是「彼此信任、不欺瞞」，一名網友先前就抱怨，女友一直以來都稱自己是「天蠍座」，豈料他某天拿起對方身分證一看，竟發現女友根本就是「射手座」，讓他瞬間氣炸提分手，「我最討厭騙人的人了！」不過大票網友得知「最根本」的原因後反而大傻眼，「真的是大開眼界！」

這名男網友在臉書粉專「靠北女友my girl」上娓娓道來，他先前無意間看到了女友的身分證，想不到才一瞥「出生日期」那欄，便驚覺自己受騙已久。女友一直以來，都向原PO表明自己是「天蠍座」，但是從生日的時間來推算，她分明就是射手座。

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原PO表示，「我有收集12星座的習慣，我自己是雙魚座的，打算留最後一個天蠍座娶回家做老婆。」如果包含這任「射手座女友」，原PO已經與12個女孩子交往，在此之前，他都是和其他星座的女生在一起，而當時也是因為女方是「天蠍座」，他才願意答應交往的，然而竟被欺騙。

▲原PO提分手的真正原因根本是「星座」不如他預期。（圖／翻攝自Facebook／靠北女友my girl）

因此，原PO決定與女友分手，「我最討厭騙人的人了！這樣的人真的很不真誠」，而他也希望對方可以從此正正當當，不要再欺騙別人。而他也怒轟，「我媽媽說得對，越漂亮的女人越會騙人！」

大票網友看到後全傻眼，「你比較適合『博愛座』」、「沒有連12生肖都收集到，就不要出來說給別人笑」、「不要拿殷素素跟張無忌說的話來這裡講！有點創意好嗎」、「騙人是不好的，不過收集12星座也沒多好，你至少騙了十一個人的感情」、「百家姓比較有意思」、「倚天屠龍記看太多」、「別為了白X理由傷害別人好嗎」。