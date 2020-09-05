石門國小附幼師生製「燈塔時空膠囊」　啟動幼童學習成長里程碑

▲ 石門國小附幼師生製「燈塔時空膠囊」，啟動幼童學習關鍵里程碑。（圖／新北市石門國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市石門國小附設幼兒園在開學的第一週，老師們帶著孩子進行燈塔時空膠囊的製作，幼兒在「新學期新希望」圖卡蓋上手掌印，圖卡背面則由親師合作和幼兒共同寫下新學期學習目標，4日將此小卡投入富貴角燈塔造型時空膠囊中，祝福幼兒們能夠勇往向前，往自己設立的目標邁進。

石門附幼主任凃宜婷表示，在幼兒園的課程中，強調遊戲式學習，以遊戲方式激發幼兒探索探究的學習動機與熱情，在學習區的運作過程中，鼓勵幼兒以PDCA的方式遊戲或工作，可強化幼兒大腦執行功能的發展，自然提升學習效益。因此在今年的開學活動，園內特別設計了燈塔時空膠囊的課程活動，透過幼兒自己設立學期目標，並於期末進行自我檢視，培養幼兒計畫、執行、回顧的能力。

▲ 老師也帶著小一的孩子製作小卡、設定自己的學習目標，完成後也一起投入燈塔。

石門國小校長蔡清寬表示，這項活動不只是幼兒園的寶貝們可以參與，小一入學新生的迎新活動也加入了同樣的巧思，老師也帶著小一的孩子製作小卡、設定自己的學習目標，完成後也一起投入燈塔，透過燈塔時空膠囊的活動進行幼小銜接，啟動了所有孩子學習的里程碑，石門國小及幼兒園預計將這個開學活動延續傳承，讓小小的燈塔時空膠囊，不斷乘載著孩子們大大的夢想。

幼生小翔的媽媽說，老師們設計了這麼別具意義的活動，讓大人們看到了都好想一起玩，很期待期末成果展時跟孩子一起打開膠囊，也希望小翔在這一個學期中能夠努力地完成自己的目標，可以更勇敢的上台跟大家分享自己在學習區完成的作品。

▲ 透過燈塔時空膠囊的活動進行幼小銜接，啟動了所有孩子學習的里程碑。

小燊的媽媽說，小燊想要長大變厲害、挑戰自己跑完一圈操場，但小小孩還不太會畫畫，老師們除了細心的幫孩子利用文字記錄下他們想說的話，更透過手掌蓋印的方式幫孩子留下紀錄，孩子到時候就可以很直覺地去比較、發現自己的小手有沒有長大，老師們真的很用心。

教育局表示，新北幼兒園於新學年度規劃多元好玩的系列開學活動，強調從在地出發結合在地特色，以感恩創新的心走讀在地人事物，讓各項活動和幼兒生活課程緊密結合在一起，開啟幼兒學習新視野。未來本局將鼓勵更多幼兒園發展在地特色，持續規劃多樣教學資源，使學前教育品質提升，造福更多幼兒。

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