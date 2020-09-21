台中再爆虐童！1歲童全身傷還有咬痕　幼兒園：監視器壞掉了

▲小男童側面肋骨出現長約30公分的刮痕。（圖／翻攝當事人臉書）

記者李忠憲／台中報導

台中傳出虐童事件！家長控訴，1歲大男童日前從幼兒園接回，脫衣洗澡時竟發現全身都傷，肋骨側面有一道長達30公分刮痕、大腿瘀青、手臂還有明顯咬痕。老師園方竟一問三不知，還辯監視器早壞了！台中市教育局表示已介入調查，初步發現園方有超收違規，將依法開罰。

王姓女子數日前在臉書發文表示，自己的1歲小兒子交給某幼兒園代為照顧，近日卻發現兒子身上常有傷，日前接回家要幫他洗澡，一脫衣服竟發現，兒子肋骨側面有長30公分，大腿有瘀青，手臂還有明顯咬痕，讓她十分心疼。

王女文中提到，「這幾天為了孩子身上的傷，懊惱苦惱自責捨不得的情緒一擁而上。」弟弟從小身體就沒有那麼健康，到學校後竟又莫名其妙出現傷痕，老師還無法交代，幼兒園監視器還說壞掉很久，「這一切的一切都太令人感到不可思議。」

▲▼男童身上多出瘀青，手臂更有明顯咬痕。（圖／翻攝當事人臉書）

她也說，兒子比較好動，調皮愛亂爬，但很多都不是摔傷造成，到底怎麼造成，老師卻無法交代。孩子半夜會哭醒、看到老師眼神很害怕，她卻沒有未及時發現，讓她相當難受。

王女說，她要求看教室環境，想了解是什麼東西那麼尖銳，「求老半天，園長才讓我們進去，但我們發現，教室內所有尖銳地方，校方都有做防護措施，不可能會有那麼一道割痕。」園方到現在仍無法給交代，園長推給老師，老師推給另一個老師。

她不捨地說，園方還反問她，孩子活動力強，當天也未無異常哭鬧，沒有及時察覺男童是否有受傷，竟還反問她會不會是在家裡受傷沒發現。

台中市教育局表示，此案已接獲家長陳情，經派員了解，園內沒有監視器畫面可調閱，第一時間無法判斷受傷經過，但園方已違規超收幼童，最重可罰3萬元。另也將排程稽查，並與家防中心介入調查，釐清真相。

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