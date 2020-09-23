蔡英文送飲料挨批作秀　黃暐瀚：澎湖縣長跟在野黨主席更糟

▲總統蔡英文前往茶專飲料店。（圖／總統府提供）

記者黃巈禾／台北報導

媒體人黃暐瀚22日針對總統蔡英文赴澎湖買150杯飲料發表看法，指出蔡英文議題抓得很準，在野黨再跟不上，民進黨要在台灣萬能執政了。對於蔡英文挨批作秀，黃暐瀚23日點名，「澎湖縣長跟在野黨主席，連哪裡可以秀，都沒察覺，豈不更糟？」

黃暐瀚23日在臉書表示，蔡英文去澎湖買「愛國飲料」的PO文，按讚超過16萬，16萬按讚是什麼概念？看看過去一星期以來，國民黨官方臉書的每則PO文，少則數百讚，多的不過3、4000個讚，比起一杯飲料，16萬讚，蔡英文在網路這塊，持續碾壓國民黨與其他在野黨的「生存空間」。

黃暐瀚指出，他「萬年執政」文章引來很多網路評價，有人認為高級酸，有人以為反串，其實都不是，只是說出一位評論員看到的事，蔡英文現在網路影響力，跟年輕選票，就是碾壓在野黨，誰能否認這個結論？

▲蔡英文親赴澎湖飲料店埋單150杯。（圖／取自蔡英文臉書）

「我說政治需要表演，是真心的」，黃暐瀚提到，若看過陳定南整個人淹在積水裡，若看過前台北市長陳水扁，怎麼整頓公務員翹班亂象，就會理解為什麼說「政治需要表演」，政治需要「用心」和「實力」，以台灣政治模式來說，不懂表演，不會表演，幾乎等於拿不到選票，拿不到選票，無法執政，還怎麼實踐政治理念？

黃暐瀚提及，政治需要表演，這是取得政權的必要過程，但什麼都不會，只會表演，一味表演，沒真材實料的政治人物，終究會被拆穿、被唾棄，總得先執政，才能被檢視，執政到底行不行？

黃暐瀚還說，蔡英文登門付錢的時候，「愛國飲料」事件，已經在網路上燒2天，「你說蔡總統這樣做，是作秀？我倒想反問，那澎湖縣長跟在野黨主席，連哪裡可以秀，都沒察覺，豈不更糟？」