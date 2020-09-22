無臉男也搭區間快！林佳龍PO「吉卜力劇照」：往宜花搭火車才2百

▲林佳龍PO吉卜力劇照，呼籲連假搭大眾運輸出遊。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者李宜秦／台北報導

中秋連假將至，不少民眾已規劃好出遊計畫，為了避免塞在國道車陣上，交通部長林佳龍在臉書發文呼籲，若要前往宜花東旅遊的民眾，可選擇搭乘台鐵區間快車，車票只要200元，省力又省錢。另外中秋、國慶連假期間，國道客運也祭出史上最優的折扣，憑票根租車還能更優惠。

林佳龍表示，連假若規劃至東部旅遊，可選擇搭乘「台鐵區間快車」，往宜花區間快只要200元，也不怕人擠人；或可自行開車走台2線濱海公路，欣賞絕美海景，有機會看見意想不到的美景，他也提醒，行車注意安全，行進間頭手不要伸出窗外。

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▲▼林佳龍貼出多張吉卜力劇照，呼籲連假搭大眾運輸或走替代道路出遊。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

林佳龍也貼出「第一屆推特及卜力大喜利大賽連假疏運篇」的照片，包括神隱少女、無臉男、崖上的波妞等通通入鏡，以顯眼標語呼籲旅客搭大眾運輸、走替代道路。

另外，連假期間國道客運祭出史上最優惠價格，旅客搭乘客運前往東部旅遊，可省時、省錢又輕鬆。

▲連假期間國道客運也推出多項優惠。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）



因國五南下坪林、石碇交流道設有大客車專用道，客運上國五免排隊，現省30分鐘，往花蓮加上蘇花改部分車道大客車專用，總計可省45分。國道客運北花線來回原價600起，連假期間只要400元；北宜線享平均85折優惠，平均20分一班。

而宜蘭、花蓮合約租賃業者，提供搭乘國道客運的乘客，租車最多65折優惠！回程同樣搭國道客運，還可憑去回程票根與合作業者租車憑證退100元（機車）或200元（汽車）現金。