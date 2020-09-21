開賓士賣槍彈　基隆男瞎扯「朋友寄放」：變現付搬家費

記者郭世賢／基隆報導

「有人開著一台白色賓士在賣槍…」基隆市警察局第一分局偵查隊日前接獲民眾檢舉賣槍，連日透過監視器比對行車軌跡，19日下午專案小組人員發現，基隆市中山區停車場車主黃姓男子與謝姓男子討論交易，在白色賓士車上查獲1把手槍與44顆子彈，另外，也在謝男的手提包內查獲1把霰彈槍與3顆子彈；2人依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》移送基隆地檢署偵辦。

▲基隆市中山區停車場車主黃姓男子與謝姓男子討論交易，在白色賓士車上查獲1把手槍與44顆子彈。

基隆警第一分局偵查隊日前接獲民眾舉報，一名黃姓男子因缺錢花用，駕駛一部白色賓士，到處兜售友人寄藏的槍枝彈葯，變現花用，經分局成立專案小組調閱監視器比對行車軌跡，於19日下午在基隆市中山區停車場發現黃男正與謝姓男子洽商槍支交易事宜，隨即上前以現行犯逮捕，並在黃男車上查獲1把手槍與44顆子彈，及謝男的手提包內查獲1把霰彈槍與3顆子彈。

案經警方帶回黃謝二人回警局訊問，黃男辯稱，槍枝是友人寄放多年，想要出售支付近日的搬家費用。謝男則向警方表示，他只是幫黃男提包包，槍枝不是他的。警訊後，2人遭依違反「槍砲彈藥刀械管制條例」移送基隆地檢署偵辦，並繼續持續追查槍枝來源。

▲謝姓男子的手提包內查獲1把霰彈槍與3顆子彈。

經送請警察局鑑識科扣案槍械，初步鑑識槍枝主要結構完整，擊發功能正常，將另送請內政部警政署刑事警察局複驗彈道比對。

警方表示，為遏止槍枝氾濫問題，全面查禁改造槍支來源，從「源頭管理」到「加重刑罰」，此次槍砲條例修法已將改造槍枝的刑度，加重至與制式槍枝相同，都為最低本刑5年以上有期徒刑，將會查緝非法黑槍，以淨化轄區治安。

► 美麗最大的祕密

▲▼黃男車上查獲1把手槍與44顆子彈。