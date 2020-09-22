一握方向盤就變火爆浪子！逼車持刀恐嚇樣樣來…遭逮還怒譙阿嬤

記者陳崑福／屏東報導

因案被通緝的汪姓男子，第一次因巷弄行車糾紛，竟持車內開山刀猛砍駕駛座車門，要駕駛下車理論；第2次不滿對方按喇叭又擋在車前，乾脆直接由後方撞開擋在前方的車輛揚長而去，為遏止汪嫌失控行徑，屏東警分局積極佈線，日前將他逮獲，訊後依恐嚇、毀損、竊盜及毒品等罪嫌函送屏東地檢署偵辦。

▲屏東市汪姓男子兩度因行車糾紛涉持開山刀暴力處理，另涉竊盜被警查獲 。（圖／民眾提供，以一下同）

▲▼民生派出所所長吳尚謙說明案發經過、起出贓車牌。

屏東警分局民生派出所日前接獲報案，指在屏東市廣東路巷弄因行車糾紛，遭對方持柴刀朝駕駛座車門猛砍，要報案人下車理論，警方調閱案發地監視器分析嫌疑人特徵後，隨即鎖定因案通緝中的汪嫌。

但因汪嫌通緝期間居無定所，曾兩度在屏東市區與警方狹路相逢，均遭其兔脫；但他性格火爆，幾天後又在屏東地區與人發生行車糾紛，不滿駕駛按喇叭又「龜速」擋在車前，直接由後方撞開擋在前方的車輛揚長而去。

警方調查發現，26歲的汪男，一握到車輛方向盤就變得火爆，屬於危險人物，全力緝查。日前查出他自恃懸掛失竊車牌神不知鬼不覺，警方無從追查，；逃亡期間，更入侵民宅搜刮財物，得手新臺幣約18萬元。

警方掌握行蹤，佈線埋伏查緝，19日趁其返回家中取物時逮個正著，來不及反應過來的他還以為是祖母「大義滅親」，氣得三字經五字經不斷，大聲斥責祖母，警方隨後在他車內起出兩面失竊車牌及少量毒品，訊後依法送辦。

分局長劉清俊呼籲民眾，遇到行車糾紛最忌諱的就是跟對方正面衝突，一定要先鎖車門、關車窗，先報警、再蒐證，如果發現立即性的危險，一定要離開現場，以避免生命財產受到威脅。

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