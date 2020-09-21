父親碎唸「38歲還不結婚」！兒子從7樓追殺到街上　母呼救沒人理

▲父親當街慘死。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

人間最慘痛的悲劇！廣東梅州市17日一38歲的男子疑似因還沒結婚，不滿被父親一直碎唸，持長刀追砍自己67歲的父親。父親一路從7樓逃到街上，最終身中多刀，倒在血泊中身亡。據悉，母親全程目睹，跟著跑下樓想拉著兒子，可是拉不動已殺紅眼的兒子。

綜合陸媒報導，9月17晚，夜涼如水，一婦女悽厲的哭嚎劃破夜空，目睹兒子將老公砍死，換誰都無法承受這一悲劇的降臨。

據目擊者稱，兒子在當晚發生激烈爭吵後，持刀砍向剛洗完澡的父親，將對方從7樓追殺至1樓，持續對父親追砍，最後追至大街上，直到父親沒氣了才罷手。

事發後，母親因怕他繼續傷人殘害無辜，抱緊犯下彌天大錯的兒子不肯撒手，直到員警來臨。很快員警和醫護人員到達現場，因傷情過重，父親搶救無效身亡。

在兒子被警方帶走後，母親跪坐在了無生命跡象的丈夫面前痛哭流涕。地上猩紅的血跡遍佈，悽慘的哭聲讓人聞之心痛。





▲38歲兒子砍死親生父親。（圖／翻攝自微博）

「兒子打我老公，我就叫我老公下樓，但我兒子也跟著下去，然後我就不斷喊救命救命，但一直沒人出來嗎，」母親稱，「因為我兒子在氣頭上，我害怕我兒子，發生這樣的事情，說開了就是兩父子沒緣分，吵架是因為我兒子38歲了，沒有結婚。」

她進一步透露，「平時我們一家三口住一起，我老公有點高血壓，喜歡罵人，平時我老公罵人我能接受，但我兒子不能接受，早就悶記在心裡面，悶著，然後就成這樣子了，砍人的時候，我老公也不怎麼躲避，如果躲避一下可能就不會死了，當時怎麼樣叫都沒人幫忙，一直叫救命救命救命，沒人出來。」

目前，案件的審理工作仍在進行中。

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