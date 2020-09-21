婚禮獻唱「這首歌」太白目！爸媽拍手叫好...她看傻：真的是悲劇

▲原PO回憶起結婚當天的事情。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

結婚可說是人生大事，因此對新人來說，婚禮中的每個小細節都非常重要。一名網友日前就抱怨，她結婚當天，居然有朋友上台獻唱《童話》，由於這首歌的MV結局並不好，因此她就覺得有點不舒服。而貼文也釣出網友分享自身經驗，「遇過唱不如甭熟悉的」、「我還遇過唱可惜不是你」，令人相當傻眼。

這名網友在「爆怨公社」上發文表示，稍早聽音樂時，正好播到光良的《童話》，而她便想起了不好的回憶。《童話》的MV中，女主角在光良彈奏鋼琴時忽然倒下，雖然送院治療，但最終仍難敵病魔，戀人從此天人永隔。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《童話》MV的女主角最終不幸病逝。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pakutaso）

《童話》的旋律出現後，原PO就想到自己婚宴當天，居然有朋友獻唱這首歌，《童話》的歌詞雖然浪漫又動人，但MV的結局不好，因此讓她相當忌諱。而當時，原PO的父母還覺得朋友的歌聲動人，不斷拍手叫好，讓她不禁直呼，「我的婚禮就是一場悲劇！」

貼文一出，網友也紛紛留言回應，「《含淚跳恰恰》也很多人唱，最後一句是『我甘願孤單一個人』」、「還有人唱《分手的夜裡》」、「沒關係，我聽過婚禮上唱翁立友的《送行》」、「我還聽過新郎自己上台唱曹格的《背叛》」、「可以再點一首《Ｗaiting For You》，最後男主角也死掉」、「我在朋友婚禮有聽過《末班車》」、「婚禮還有人唱《嫁不對人》（台語歌）」、「總比唱《曲終人散》好」。

不過，也有網友認為歌曲和MV都不是重點，兩人好好經營婚姻、共築未來才是最重要的，真的不必太過介意。