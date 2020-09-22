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正妹直播賣衣服！男客「約她家」試穿　下秒脫褲跪壓腳踝：幫我用

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▲桃園市黃姓男子去年8月與女友分手，隔月相約摩鐵談復合卻趁機性侵3次得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲女子直播賣衣服，卻遭男客人強壓猥褻得逞。（示意圖／免費圖庫123RF）

記者陳羿妏／彰化報導

彰化一名工人阿威（化名）去年8月24日凌晨於臉書觀看女子小琪（化名）直播賣衣服後，主動私訊對方，要求前往現場試穿、面交付款，孰料，抵達時他見小琪獨自一人在家，竟強壓小琪到床上親吻、撫摸全身，還露出自己生殖器，猥褻得逞。對此，彰化地院日前依強制猥褻罪，將阿威判刑2年，可上訴。

判決指出，阿威看完直播後，私訊小琪稱「工地就在附近」，主動要求前往小琪家試穿衣服，並順便面交付款，而他抵達小琪家時，得知僅小琪一人獨自在家，先是突然抓住小琪的手說「相信我，我不會傷害你的，沒關係，不要進去就好」，下秒強壓小琪在床上，開始親吻其全身，甚至整個人跪在小琪腳踝上，接著脫掉小琪的睡褲，並掏出生殖器喊著「幫我用出來好不好」猥褻得逞，不過在小琪數度拒絕、反抗後，阿威才肯停手，隨即離去。事後，小琪不堪受辱，帶著滿身傷痕，報警處理。

阿威坦承有在該時間，前往小琪住處買衣服，也未經小琪同意就親吻臉頰、撫摸胸部，但矢口否認有強制猥褻的犯行，辯稱親吻當下，小琪並沒有反抗，而他觸碰小琪胸部遭拒絕後，便拿東西離開現場，沒有強行壓制對方、脫褲子等行徑。

對此，法官勘驗相關對話，發現小琪當時其實不太願意面交，而阿威積極表示，要去小琪家試穿，事件爆發後，阿威更曾傳訊道歉，再加上驗傷證明，阿威說詞明顯是卸責。

彰化地院審酌阿威先前曾犯下2次妨害性自主案件，此次又為逞一己之慾，造成小琪身心極大傷害，犯後還矢口否認犯行，因此依強制猥褻罪，將阿威判刑2年，全案仍可上訴。

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