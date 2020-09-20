　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大哥批「一上直播台就起乩」！連千毅遭押311天　曝獄中抄經生活

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

引發直播主之亂的連千毅，交保後首度受訪，強調深刻檢討、真心懺悔。

圖、文／鏡週刊

去年爆發的「直播主之亂」嚴重衝擊治安，主角連千毅遭收押近1年，日前被重判，但也以450萬元交保，暫時重獲自由。被外界視為連千毅大哥、有天道盟太陽會背景的謝育全，痛批連一上直播台就像是「起乩」，完全控制不了自己，根本是有大頭症的暴發戶。對此，連接受本刊訪問時強調虛心受教，也承認在不知情的狀況下賣出仿冒品，並透露他在獄中抄經懺悔的過程。

9月9日晚間，因「直播主之亂」遭收押近1年的連千毅，交保後首度重回直播台，雖然過程只有短短不到20分鐘，卻吸引2萬3千人觀看，甚至一度因流量過大而斷線，但連這次的直播和以往不同，少了霸氣，結束之後也一反常態，把直播影片下架，回歸之路顯得低調又謹慎。

連千毅因透過直播賣直升機、遊艇，一時聲名大噪。（翻攝自連千毅IG）
連千毅　小檔案
  • 年齡：34歲
  • 出生：雲林縣
  • 現職：網購直播主
  • 經歷：14歲進入黑社會；曾加入竹聯幫天龍堂、天道盟太陽會；因網路直播賣直升機、遊艇聲名大噪
  • 家庭：與妻育有2子

　

衝擊治安遭捕　阿兄苦勸收斂

回顧去年嚴重衝擊台灣治安的直播主之亂，連千毅旗下的員工與一名綽號「大仁哥」的直播主鄭又仁，因在網路留言隔空互嗆，最後演變成互相砸店、當街開槍事件，驚動內政部長徐國勇及警政署長陳家欽，刑事警察局長黃明昭為此親自南下召開專案會議，高雄警方不久便將連千毅等人逮捕，法院更將連等人裁定收押。

喧騰一時的直播主之亂引發鬥毆、開槍等事件，嚴重衝擊了台灣治安。（翻攝自黑色豪門企業臉書）

今年1月，包括連千毅、鄭又仁等27人，遭高雄地檢署依《組織犯罪防制條例》《槍砲彈藥刀械管制條例》及《刑法》妨害自由、恐嚇、傷害、毀損、妨害公務等罪嫌起訴，7月底，法院判連逾8年徒刑，但也裁定讓他以450萬元交保。

連千毅（左）的「阿兄」謝育全（右）批連只要上了直播台，就像乩童被降駕、不受控制。（讀者提供）

對於連千毅重獲自由，他的「阿兄」、有天道盟太陽會背景的謝育全接受本刊訪問時，除了提醒連行為要收斂，也斥責他在鏡頭前、後是2個人，只要直播一開，就像乩童被降駕一樣，無法控制自己，「他做生意的方式，就是一副少年得志的樣子，很像一夜致富的暴發戶，我們當長輩的看不過去，時常勸他，但他當時紅到有大頭症，聽不下去，只會說『阿兄挖災』來應付我們。」

「沒想到連千毅因為太過高調，最後釀成直播主之亂，我認為他應該要向社會大眾道歉，如果他未來還想要靠直播賺錢，就要改變自己的行事作風。」謝育全無奈地表示，他自己也因連惹出的直播主之亂受到牽連，一度被逮捕收押，為此，他語帶微辭地說，「我不否認自己的過去，但我現在做正當生意，不能因為說我跟連比較好，他員工做的事就要一起算在我頭上！」

　

認錯抄經反省　慘賠逾3千萬

不過，謝育全也替連千毅緩頰說，「其實跟他相處過就知道，他私底下很有禮貌，只要我站起來，他絕對不會坐著，他被收押之後，很多人落井下石，還故意把他貼上『背骨仔』的標籤，企圖挑撥我們之間的關係，其實這些都是子虛烏有，我只是懶得解釋，難道要我們在大馬路上手牽手證明給大家看嗎？」

謝育全並向連千毅喊話，「一定要改變風格，要知道『囂張沒落魄的久』，好好做生意，如果有需要幫忙的地方，我們這些長輩還是會全力支持，其餘就要看他自己的修為了！」

遭收押近1年，連千毅透露在看守所中抄寫《道德經》懺悔。右上為《道德經》示意圖。（連千毅提供）

對此，本刊透過管道訪問連千毅，歷經311天羈押的他，與記者約在桃園市一家車行見面，首度面對媒體細訴自己的心路歷程，態度顯得很客氣，話也不多，與1年前直播時的霸氣形象差異甚大。

他向記者說，自己在看守所讀了好幾遍《盤古真經》《太上清淨經》，也抄寫了數遍《道德經》，對自己之前的犯行深刻懺悔，並且要向社會大眾及警方致歉，強調一定會檢討反省。

連千毅也坦承自己一時不察賣到仿冒品，為此已經慘賠超過3千萬元。他表示，「我要深深向消費者與粉絲致歉，因為2名倉管人員把關不周，以至於商品出現缺失，我發現後，已經先將這2個人開除，這是不能發生、不可原諒的錯誤！」

　

合作廠商捅刀　供假貨損名譽

據本刊調查，去年直播主之亂爆發後，檢警曾會同相關單位，到連千毅位於高雄市鼓山區的倉庫搜索，查扣賓士行李箱等熱賣商品，當時台灣賓士官方發出聲明，指控連販售的部分商品未經合法授權，但連矢口否認，甚至還在直播中喊出「假一賠百（萬元）。」

對於這段往事，連千毅解釋，他後來知道真相時，人已在看守所了。「當時我有請律師向公司轉達，務必要無條件讓消費者退換貨，目前為止退款超過3千萬元，大約9成的消費者都已經處理完畢。」

直播主之亂爆發後，檢警迅速逮捕、收押連千毅。（翻攝畫面）

他無奈地說，「我知道很多有心人士在打落水狗，除了行李箱，其他商品明明沒問題，也有消費者堅持要退貨，不過，律師有勸我不要惹事，所以只要提出退貨要求，公司都會處理，但少數人用修圖軟體製造假的單據要求退款，這部分公司自然不能答應。」

連千毅告訴本刊，他沒想到合作多年的廠商，竟利用品管漏洞，提供問題商品魚目混珠，並說「我們只有2名倉管人員，每天經手上百種商品，每一種商品的數量都超過500件，因此只能用抽檢的方式進行品管，才會讓這些不肖廠商有機可乘。」

「商譽損失是我最氣憤的事，我把廠商當作朋友、信任他們，沒想到他們卻提供假貨害我，對於這些問題廠商，我已請律師提告詐欺，一定會給信任我的消費者們一個交代。」連千毅說，希望能夠透過訴訟撥亂反正，也希望社會大眾及粉絲再給他一個機會，讓他重新出發。

檢警在連千毅倉庫搜出仿冒的賓士行李箱，連稱遭供應商欺騙，將提告。（翻攝畫面）

　

捐助回饋社會　力撇助理緋聞

他感嘆地說，「當時我被羈押禁見，無法跟外界接觸，很多討厭我的人趁機打壓我，甚至透過媒體放話，造成很多長輩及粉絲對我有誤解，我這次希望把事情的前因後果講清楚，更期盼得到大家的諒解。」

重獲自由之後，連千毅希望能東山再起，繼續做直播網購的生意，他透露在看守所念了許多商業相關的書籍，未來會應用在事業上，他還承諾會把每個月盈餘的十分之一投入公益之用。

連千毅（左）說自己一直在做公益，還曾捐電腦、家電給高雄某育幼院。（連千毅提供）

他並向本刊出示過去捐款的單據及照片表示，其實他一直都有在做公益，之前曾捐助全新電腦、家電給高雄某育幼院，也捐款給罕見疾病醫療院所，即便收押期間，也要求員工繼續捐助，目的就是回饋社會。

至於外傳他與身邊的美女助理群關係匪淺，包括子瑜、子涵等人都曾被列為他的後宮名單，連千毅無奈地表示，「這些都是我被收押後才傳出的消息，就我所知，是有心人趁我沒有辦法解釋的時候，故意炒新聞。我跟子涵、子瑜這些助理，都是合作夥伴關係，她們絕對不是我的小三、小四，希望外界不要誤會。」

連千毅直播時的助理都是美女，但他澄清彼此只是合作夥伴。（翻攝自連千毅IG）

　

由衷感謝太太　承諾改過自新

他告訴本刊，之前直播時，身邊總是圍繞眾多美女助理，可能有人因此眼紅，但他其實不是「外貌協會」成員，連千毅表示，「我挑選女助理有幾個條件，外型真的是排在最後一項，我認為最重要的條件是要能夠在直播上與我互動融洽，另外也要會接話、做反應，畢竟直播網購這門生意，搭檔的合作默契是很重要的。」

話鋒一轉，連千毅說，遭收押近1年期間，他最感謝的就是太太，因為太太把家裡跟2個小孩照顧、打理得很好，讓他無後顧之憂。他也以自身為例呼籲社會大眾，行事千萬不要衝動，也不可抱持僥倖心態做壞事，不然會像他一樣，必須面對司法、付出慘痛代價，不僅自己受苦，親友也跟著被連累。

  1. 連千毅的太太曾是PTT表特版正妹，與連育有2子。（翻攝自石帕玉臉書）
  2. 連千毅與兒子的感情很好，他還會帶兒子上學。（翻攝自連千毅IG）

最後，他告訴本刊，現在的他深刻體悟，腳踏實地比什麼事都重要，他一定會改過自新，坦然面對未來的人生。

醫師說　鏡頭前後性格不一

針對連千毅在鏡頭前、後表現不一，心理醫師溫閔凱指出，每個人的人格特質都很複雜，連的高度反差，不見得是多重性格，可能是當舞台與角色不一樣的時候，被環境帶入另一個設定的人格。

心理醫師溫閔凱（圖）說，連千毅鏡頭前後的高度反差，不見得是多重性格。（翻攝臉書）


更多鏡週刊報導
【獨家】【數位身分證黑幕】新版身分證防偽認證涉造假　關鍵錄音對話曝光
【全文】效果差還涉侵權　警政署電擊槍採購案惹議
【全文】金山區公所小編猝死　新北市府遭控強壓過勞真相

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
小鬼妹妹連2天一早就到！　老公、兒子也來了
峮峮連續2天現身小鬼靈堂　憔悴被人攙扶進場
信義威秀前被潑糞　21歲妹樂觀回應了
小鬼《玩很大》未播彩蛋首曝光！　KID整晚沒睡：慶幸有拍到
藝人御用領隊倒臥浴室猝死！2天前才哀悼小鬼　享年41歲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

大哥批「一上直播台就起乩」！連千毅遭押311天　曝獄中抄經生活

快訊／新北錦和國小火警！書櫃遭波及焚毀　1F教室內焦黑一片

高雄男全身撕裂傷慘倒街頭辯「跌倒」　6男女討債凌虐被揪出

3綠蠵龜遭漁網纏繞險丟命　海巡急後送治療痊癒野放回大海

女跟團遊阿朗壹古道　軍艦岩失足摔傷！海巡+消防徒步40分鐘救援

快訊／斗六雲科路三段橋下廢棄物引大火　警消封路搶救

「喊1小時沒人理」　東海氣爆死者女兒哭：為何第一時間沒灑水？

賓士凌晨玩命狂飆　失控自撞後駕駛失蹤...車頭全毀還「少1顆」

信義威秀長髮女遭人潑屎！「一桶砸下」萬人看傻眼　她竟不提告

耳邊一直傳來「殺她…」　騙來懷孕女物管狂刺10刀　台中男收押！

鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...

鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

粉絲不捨送小鬼最後一程　道別寫下「來生再當你的粉絲」

楊丞琳35分鐘趕場奔小鬼靈堂 婁峻碩：把他的正能量傳給大家

陳漢典「認識小鬼很幸福」：是我們的榜樣　鼓鼓憾「愛不能這麼晚說」…想傳承他的暖

草泥馬「爽坐特斯拉」逛夜市！ 網友哀嘆：羊駝都過得比我好...

小鬼主動脈剝離造成血管阻塞逝！醫曝易發族群：高血壓為重要因素

小甜甜哽咽「沒有勇氣聽他的聲音」　張棋惠捨不得：他在他的星球過很好

大哥批「一上直播台就起乩」！連千毅遭押311天　曝獄中抄經生活

快訊／新北錦和國小火警！書櫃遭波及焚毀　1F教室內焦黑一片

高雄男全身撕裂傷慘倒街頭辯「跌倒」　6男女討債凌虐被揪出

3綠蠵龜遭漁網纏繞險丟命　海巡急後送治療痊癒野放回大海

女跟團遊阿朗壹古道　軍艦岩失足摔傷！海巡+消防徒步40分鐘救援

快訊／斗六雲科路三段橋下廢棄物引大火　警消封路搶救

「喊1小時沒人理」　東海氣爆死者女兒哭：為何第一時間沒灑水？

賓士凌晨玩命狂飆　失控自撞後駕駛失蹤...車頭全毀還「少1顆」

信義威秀長髮女遭人潑屎！「一桶砸下」萬人看傻眼　她竟不提告

耳邊一直傳來「殺她…」　騙來懷孕女物管狂刺10刀　台中男收押！

聞到公主味道！南韓「迪士尼香氛」貝兒白玫瑰、樂佩洋甘菊好療癒

烤牡蠣飽滿會爆汁！宜蘭人氣平價燒烤店　大蛤蜊在嘴裡爆發鮮味

洋基賺到了！　查普曼頭部危險球將躲過今年禁賽

悼念完小鬼自責道歉！　丫頭上工「好幾次突然卡住」：我實在太弱了

砸50億美元讓川普點頭！TikTok不必賣斷　下載禁令延至27日

小鬼黃鴻升走得突然…粉絲心痛「每天聽他的歌」：以後還會再見面

小鬼妹連2天一早就到！　「穿全黑緊勾老公」堅強面對黃鴻升離去

華碩、公視舉辦「感動久久」校園短片徵選　參賽件數突破5年新高

大哥批「一上直播台就起乩」！連千毅遭押311天　曝獄中抄經生活

快訊／新北錦和國小火警！書櫃遭波及焚毀　1F教室內焦黑一片

社會熱門新聞

信義威秀女子遭潑屎　頭頂砸一桶

信義威秀女子遭人潑屎　竟不提告

獨／房客男友勒脖狠刺　孕婦「腹部中刀」

不爽熊貓外送棄單　業者三字經辱罵下場曝

被騙去處理漏水！孕婦遭「利刃刺腹」

高中妹廁所啪啪男友！實習師錄全程後下秒猥褻她

約朋友跑山！志願役軍人相撞轎車慘死

即／重機跑完北宜遇死劫　撞上左轉車噴飛亡

即／大稻埕碼頭驚見浮屍！上半身腐爛

東海氣爆奪4命　樓梯找到打火機

喊1小時沒人理　東海死者女兒哭：為何第一時間沒灑水？

律師心疼解剖殘酷　檢曝真實過程

男耳邊傳「殺她」！狂刺懷孕女10刀　

賓士狂飆後自撞　駕駛失蹤車頭還少1顆

更多熱門

相關新聞

高雄男全身撕裂傷慘倒街頭　6男女幹的

高雄男全身撕裂傷慘倒街頭　6男女幹的

上個月31日，有名男子路倒在岡山區街頭，被人發現時全身佈滿撕裂傷、瘀傷，甚至有大面積燒燙傷，但警方介入調查後，男子卻疑似避重就輕，辯稱自己「跌倒受傷」，後來還改口自己後腦勺曾受到重擊，警方不敢大意組成專案小組調查，事後逮捕6名涉嫌施暴毆打的嫌犯，依殺人未遂、妨害自由及傷害等罪嫌移請橋頭地檢署偵辦。

獨／密醫暴力剪指大噴血　狠嗆：化膿妳的事

獨／密醫暴力剪指大噴血　狠嗆：化膿妳的事

吳彥祖「盲腸破裂」1年後復發　憔悴送醫

吳彥祖「盲腸破裂」1年後復發　憔悴送醫

高雄亞聚林園廠冒濃煙！環保局最重開罰500萬

高雄亞聚林園廠冒濃煙！環保局最重開罰500萬

入圍金曲最佳台語女歌手潘越雲回家鄉：期待好久

入圍金曲最佳台語女歌手潘越雲回家鄉：期待好久

關鍵字：

鏡週刊直播連千毅高雄

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／羅志祥深夜現身小鬼靈堂！　「我來看你了」

信義威秀女子遭潑屎　頭頂砸一桶

快訊／任賢齊唱到一半「突暴哭中斷演出」淚別小鬼

坤達痛失兄弟小鬼…首曬合照悼念

看男友手機驚見「堂姐裸體照」！

1秒就能檢測出「主動脈剝離」高危險群

藝人御用領隊自由哥「倒臥家中浴室」猝死

黃鴻升倒數5集　KID堅守《玩很大》

永別初戀小鬼　楊丞琳堅強開腔

信義威秀女子遭人潑屎　竟不提告

台大醫「小鬼2病因」導致主動脈剝離猝死：多囊腎忌劇烈運動

買房老鳥「不考慮15年內大樓」新手驚呆

《玩很大》片頭播出小鬼特別版！

獨／房客男友勒脖狠刺　孕婦「腹部中刀」

蔡阿嘎家族新成員出生　阿嬤崩潰

更多

最夯影音

更多
鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...

鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...
鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

粉絲不捨送小鬼最後一程　道別寫下「來生再當你的粉絲」

粉絲不捨送小鬼最後一程　道別寫下「來生再當你的粉絲」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面