大哥批「一上直播台就起乩」！連千毅遭押311天　曝獄中抄經生活

圖、文／鏡週刊

去年爆發的「直播主之亂」嚴重衝擊治安，主角連千毅遭收押近1年，日前被重判，但也以450萬元交保，暫時重獲自由。被外界視為連千毅大哥、有天道盟太陽會背景的謝育全，痛批連一上直播台就像是「起乩」，完全控制不了自己，根本是有大頭症的暴發戶。對此，連接受本刊訪問時強調虛心受教，也承認在不知情的狀況下賣出仿冒品，並透露他在獄中抄經懺悔的過程。

9月9日晚間，因「直播主之亂」遭收押近1年的連千毅，交保後首度重回直播台，雖然過程只有短短不到20分鐘，卻吸引2萬3千人觀看，甚至一度因流量過大而斷線，但連這次的直播和以往不同，少了霸氣，結束之後也一反常態，把直播影片下架，回歸之路顯得低調又謹慎。

連千毅 小檔案 年齡：34歲

出生：雲林縣

現職：網購直播主

經歷：14歲進入黑社會；曾加入竹聯幫天龍堂、天道盟太陽會；因網路直播賣直升機、遊艇聲名大噪

家庭：與妻育有2子

衝擊治安遭捕 阿兄苦勸收斂

回顧去年嚴重衝擊台灣治安的直播主之亂，連千毅旗下的員工與一名綽號「大仁哥」的直播主鄭又仁，因在網路留言隔空互嗆，最後演變成互相砸店、當街開槍事件，驚動內政部長徐國勇及警政署長陳家欽，刑事警察局長黃明昭為此親自南下召開專案會議，高雄警方不久便將連千毅等人逮捕，法院更將連等人裁定收押。

今年1月，包括連千毅、鄭又仁等27人，遭高雄地檢署依《組織犯罪防制條例》《槍砲彈藥刀械管制條例》及《刑法》妨害自由、恐嚇、傷害、毀損、妨害公務等罪嫌起訴，7月底，法院判連逾8年徒刑，但也裁定讓他以450萬元交保。

對於連千毅重獲自由，他的「阿兄」、有天道盟太陽會背景的謝育全接受本刊訪問時，除了提醒連行為要收斂，也斥責他在鏡頭前、後是2個人，只要直播一開，就像乩童被降駕一樣，無法控制自己，「他做生意的方式，就是一副少年得志的樣子，很像一夜致富的暴發戶，我們當長輩的看不過去，時常勸他，但他當時紅到有大頭症，聽不下去，只會說『阿兄挖災』來應付我們。」

「沒想到連千毅因為太過高調，最後釀成直播主之亂，我認為他應該要向社會大眾道歉，如果他未來還想要靠直播賺錢，就要改變自己的行事作風。」謝育全無奈地表示，他自己也因連惹出的直播主之亂受到牽連，一度被逮捕收押，為此，他語帶微辭地說，「我不否認自己的過去，但我現在做正當生意，不能因為說我跟連比較好，他員工做的事就要一起算在我頭上！」

認錯抄經反省 慘賠逾3千萬

不過，謝育全也替連千毅緩頰說，「其實跟他相處過就知道，他私底下很有禮貌，只要我站起來，他絕對不會坐著，他被收押之後，很多人落井下石，還故意把他貼上『背骨仔』的標籤，企圖挑撥我們之間的關係，其實這些都是子虛烏有，我只是懶得解釋，難道要我們在大馬路上手牽手證明給大家看嗎？」

謝育全並向連千毅喊話，「一定要改變風格，要知道『囂張沒落魄的久』，好好做生意，如果有需要幫忙的地方，我們這些長輩還是會全力支持，其餘就要看他自己的修為了！」

對此，本刊透過管道訪問連千毅，歷經311天羈押的他，與記者約在桃園市一家車行見面，首度面對媒體細訴自己的心路歷程，態度顯得很客氣，話也不多，與1年前直播時的霸氣形象差異甚大。

他向記者說，自己在看守所讀了好幾遍《盤古真經》《太上清淨經》，也抄寫了數遍《道德經》，對自己之前的犯行深刻懺悔，並且要向社會大眾及警方致歉，強調一定會檢討反省。

連千毅也坦承自己一時不察賣到仿冒品，為此已經慘賠超過3千萬元。他表示，「我要深深向消費者與粉絲致歉，因為2名倉管人員把關不周，以至於商品出現缺失，我發現後，已經先將這2個人開除，這是不能發生、不可原諒的錯誤！」

合作廠商捅刀 供假貨損名譽

據本刊調查，去年直播主之亂爆發後，檢警曾會同相關單位，到連千毅位於高雄市鼓山區的倉庫搜索，查扣賓士行李箱等熱賣商品，當時台灣賓士官方發出聲明，指控連販售的部分商品未經合法授權，但連矢口否認，甚至還在直播中喊出「假一賠百（萬元）。」

對於這段往事，連千毅解釋，他後來知道真相時，人已在看守所了。「當時我有請律師向公司轉達，務必要無條件讓消費者退換貨，目前為止退款超過3千萬元，大約9成的消費者都已經處理完畢。」

他無奈地說，「我知道很多有心人士在打落水狗，除了行李箱，其他商品明明沒問題，也有消費者堅持要退貨，不過，律師有勸我不要惹事，所以只要提出退貨要求，公司都會處理，但少數人用修圖軟體製造假的單據要求退款，這部分公司自然不能答應。」

連千毅告訴本刊，他沒想到合作多年的廠商，竟利用品管漏洞，提供問題商品魚目混珠，並說「我們只有2名倉管人員，每天經手上百種商品，每一種商品的數量都超過500件，因此只能用抽檢的方式進行品管，才會讓這些不肖廠商有機可乘。」

「商譽損失是我最氣憤的事，我把廠商當作朋友、信任他們，沒想到他們卻提供假貨害我，對於這些問題廠商，我已請律師提告詐欺，一定會給信任我的消費者們一個交代。」連千毅說，希望能夠透過訴訟撥亂反正，也希望社會大眾及粉絲再給他一個機會，讓他重新出發。

捐助回饋社會 力撇助理緋聞

他感嘆地說，「當時我被羈押禁見，無法跟外界接觸，很多討厭我的人趁機打壓我，甚至透過媒體放話，造成很多長輩及粉絲對我有誤解，我這次希望把事情的前因後果講清楚，更期盼得到大家的諒解。」

重獲自由之後，連千毅希望能東山再起，繼續做直播網購的生意，他透露在看守所念了許多商業相關的書籍，未來會應用在事業上，他還承諾會把每個月盈餘的十分之一投入公益之用。

他並向本刊出示過去捐款的單據及照片表示，其實他一直都有在做公益，之前曾捐助全新電腦、家電給高雄某育幼院，也捐款給罕見疾病醫療院所，即便收押期間，也要求員工繼續捐助，目的就是回饋社會。

至於外傳他與身邊的美女助理群關係匪淺，包括子瑜、子涵等人都曾被列為他的後宮名單，連千毅無奈地表示，「這些都是我被收押後才傳出的消息，就我所知，是有心人趁我沒有辦法解釋的時候，故意炒新聞。我跟子涵、子瑜這些助理，都是合作夥伴關係，她們絕對不是我的小三、小四，希望外界不要誤會。」

由衷感謝太太 承諾改過自新

他告訴本刊，之前直播時，身邊總是圍繞眾多美女助理，可能有人因此眼紅，但他其實不是「外貌協會」成員，連千毅表示，「我挑選女助理有幾個條件，外型真的是排在最後一項，我認為最重要的條件是要能夠在直播上與我互動融洽，另外也要會接話、做反應，畢竟直播網購這門生意，搭檔的合作默契是很重要的。」

話鋒一轉，連千毅說，遭收押近1年期間，他最感謝的就是太太，因為太太把家裡跟2個小孩照顧、打理得很好，讓他無後顧之憂。他也以自身為例呼籲社會大眾，行事千萬不要衝動，也不可抱持僥倖心態做壞事，不然會像他一樣，必須面對司法、付出慘痛代價，不僅自己受苦，親友也跟著被連累。

最後，他告訴本刊，現在的他深刻體悟，腳踏實地比什麼事都重要，他一定會改過自新，坦然面對未來的人生。

醫師說 鏡頭前後性格不一 針對連千毅在鏡頭前、後表現不一，心理醫師溫閔凱指出，每個人的人格特質都很複雜，連的高度反差，不見得是多重性格，可能是當舞台與角色不一樣的時候，被環境帶入另一個設定的人格。



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