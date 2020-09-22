「45年沒見過2兒」老母告討扶養費贏了！　關鍵2原因出爐

記者黃翊婷／綜合報導

台東72歲陳姓老婦因為年老體衰無法工作賺錢，無奈與兩名兒子已經有45年沒有聯繫或見面，實在沒有辦法才決定提告請求支付扶養費。由於兩兒經過法院合法通知皆未到場，也沒有提出任何書狀聲明，台東地院法官最終判准陳婦的請求，全案仍可抗告。

▲陳婦在兒子們還小時就離開了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關，下同）

陳婦在判決書中提到，她現年72歲，因為年老體衰無法找到穩定的工作，只能靠友人介紹打零工，名下有一間自住的房子，有生之年不可能出租或變賣，加上沒有汽車等其他財產，已經窮困到快要無法維持生活。

陳婦接著說，雖然她有兩名兒子，但在兄弟倆5歲、3歲的時候，母子3人便沒有再見過面，至今也從未聯繫過，就算現在希望孩子們幫忙，也苦於找不到人的窘境，這才決定提告請求協助。

▲陳婦弟弟證稱，家人、親戚幾乎都沒有聯絡了。

雖然陳婦的兒子並未到場，也沒有提出任何書狀聲明。但她的弟弟證稱，「我有4個姊姊、1個妹妹，有的是小時候就分給別人養，所以都沒有聯繫，加上爸媽已經過世，這幾年連堂表兄弟姊妹也斷了聯絡。」

台東地院法官經過推算，認為陳婦的兒子現年分別為49歲、45歲，均有相當的工作能力，雖然母子3人長達45年沒有聯絡，但他們經過合法通知並未提出異議，加上證人證詞，母親依法還是得以主張兒子們應該給付扶養費，最終判兄弟兩人每人每月應給付5000元較為適當，全案仍可提出抗告。