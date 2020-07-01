27歲醉女搭車逆向狂罵警「死菜鳥」　3句話慘賠5.9萬元

記者黃翊婷／綜合報導

27歲的田姓女子今年4月28日酒後搭乘高姓友人的機車返家，途中因為逆向被警員攔下，竟然當場痛罵范姓、蘇姓兩名警員是「死菜鳥」，等到後來被捕酒醒，深感懊悔也已經來不及了，日前被台東地院法官依侮辱公務員罪，累犯，判處拘役59日，得易科罰金5萬9000元。

▲田女搭乘朋友的機車被攔查，卻氣到飆罵警員。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

判決書中提到，田女當天清晨4時許喝完酒搭上高姓友人的機車，行經台東市信義路與正氣路311巷口時，因為逆向行駛被警員攔下，沒想到這個舉動引起她的不滿，竟然直接開罵「X！死菜鳥」、「你他X！死菜鳥」、「你什麼東西」，反而被當場逮捕並扭送警局。

田女酒醒之後對於上述行為均坦承不諱。台東地院法官進一步追查，發現她在2019年間曾因賭博案件被判處2月有期徒刑，同年又涉及公共危險案件被判刑3月，直到2019年12月16日才執行完畢，沒想到繳完罰金仍然沒有學到教訓，4個月後又在路上侮辱警員。

法官接著說，田女明知范員、蘇員兩人是警察，仍在對方執行公務期間以言語辱罵，考量到她犯後坦承犯行，態度尚可，家中經濟貧寒，最後依侮辱公務員罪，累犯，判處拘役59日，得易科罰金5萬9000元，全案仍可上訴。

● 飲酒過量，有礙健康

● 開車不喝酒，喝酒不開車