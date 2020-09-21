中印第6輪軍長級會談「進行中」！　陸專家對結果持謹慎的樂觀

▲中印邊境的印度士兵。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

中印局勢尚未明朗，知情人士稱，雙方於今（21）日上午9時舉辦新一輪的軍長級會談。消息一出，中國外交部發言人汪文斌證實此事，但並未透露更多細節。對此，陸專家表示，中印雖然有很大的分歧，但都有緩和局勢的期望，「不妨對結果抱一種謹慎的樂觀」。

印度與中國日前互控對方7日在拉達克（Ladakh）東部班公湖南岸丘舒爾（Chushul）鳴槍，打破中印實際控制線（LAC）禁用槍械協議。有知情人士透露，雙方於當地時間21日上午9時，在實際控制線（LAC）中方一側的莫爾多（Moldo）開始舉行第六輪軍長級會談。事實上，中印雙方為緩和局勢，此前已經進行了5輪軍長級的談判，分別是在6月6日、6月22日、6月30日、7月14日和8月2日舉行的。

據《環球時報》報導，清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰表示，此次會談雙方陣容擴大，展示出雙方為了進一步落實兩國外長的5點共識的意願和決心，這是毫無疑問的。

然而，針對有外媒稱會談不會有任何進展一說，錢峰則認為猜測過於絕對，中印雙方雖然有重大分歧，但都有緩和情勢都共同願望，所以不妨對結果抱一種謹慎的樂觀。

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