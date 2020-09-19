訂80元炒飯！她見實體「蝦仁、白飯分開裝」長知識了…網秒曝真相

▲外叫蝦仁蛋炒飯，模樣超傻眼！（圖／翻攝爆廢公社公開版）



網搜小組／劉維榛報導

「第一次吃蝦仁炒飯！」一名女網友透露，今（19）日打開外送App，隨興點了一份80元的蝦仁炒飯，飢腸轆轆準備嗑飯時，卻發現店家只給一盒白飯和4隻生蝦仁，讓她笑虧「長知識了！」照片曝光後，吸引千人關注，有網友認為，應該是店家出包，誤拿備料食材給外送員了。

一名女網友在臉書《爆廢公社公開版》瞪大眼直呼，今天在家懶得出門，一時興起點熊貓平台的蝦仁炒飯來吃，等了一會兒，外送員終於抵達，怎料熱騰騰紙餐盒一打開，眼前的美食模樣刷新原PO三觀！

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爆笑畫面可見，盒裡撲滿一層白米飯之外，還有一包生食蝦仁，目測約4隻左右，讓原PO傻爆眼直呼，「第一次吃蝦仁炒飯，原來蝦仁炒飯是這樣...長知識了！不要一直叫我自己炒啦！我就是懶才叫熊貓啊啊啊!」

▲蝦仁還沒熟！（圖／翻攝爆廢公社公開版）



照片曝光後，掀起一票網友朝聖，「哈哈哈，我以後怎麼敢叫蝦仁炒飯啦」、「調味包呢」、「哈哈哈比我上次點一個餐還扯，我說蛋要煎熟，給我一顆水煮蛋」、「蝦仁跟飯有了，但沒有炒啊」、「你是不是備註不要蔥、不要三色豆」、「沒附蔥跟蛋還有醬油，這即使是組合包也是很失敗」、「這發生的機率比中樂透還低吧」。

留言串中，有網友質疑是店家忙中出錯，「應該是包裝的員工搞錯，根本還沒炒」、「這應該是備好料還沒炒，然後以為炒好了，就拿走了吧好好笑」、「打給客服啦退回」、「應該太忙了 我會打回去問店家」。原PO則哭笑不得回應，「好麻煩～我叫別間了」。

▼網友笑到併軌！（圖／翻攝爆廢公社公開版）