女OL吃一半撈出「漆黑全屍」當場嘔吐！　店家扯外送員放的拒賠

▲點外賣吃到一隻蟾蜍。（圖／翻攝自微博）

記者劉亭／綜合報導

浙江永康一名應小姐7日中午點了一份酸湯肥牛外送，吃了好幾口之後，突然發現裡面有一個黑色的東西，從底部撈起來之後，竟然是一隻癩蛤蟆「風乾全屍」，讓她當場吐了。但店家卻不願意道歉，並且拒絕賠償。

綜合陸媒報導，應小姐7日爆料，透過外賣平臺，在辦公室附近一間點了一份午餐，和朋友一到一半，突然發現青菜下面有一塊黑不溜丟的東西，好像還有眼睛，翻出來一看，竟然是一個有腿有眼非常完整的動物「屍體」。

應小姐透露，「看起來像是一隻癩蛤蟆，還是比較完整的那種，乾巴巴的，不知道是風乾的，還是油炸過的」，當下看到就吐了。她拍下照片後，在外賣平臺申請退款，並且看了太噁心就把屍體丟掉了。

沒想到，店家表示「本店沒有青蛙之類的實物」拒絕退款。應小姐表示，之後自己聯絡了店家，但對方不但沒有道歉，還怪給他們看那麼噁心的照片，並說蟾蜍可能是跑腿小哥放的，之後就掛了電話。應小姐最後只好在微博發文爆料。

永康當地市場監管局8日介入調查，工作人員到店裡，對後廚等場地進行了檢查，並當場進行了電話溝通。應小姐表示，她希望店家道歉並接受相關檢查，但對方只願意賠200元人民幣（約840元新台幣）。目前雙方仍未達成和解。

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