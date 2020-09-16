12歲童吃外賣餐「一直嚼不碎」　吐出爸媽嚇傻...是打結的保險套

▲點外送竟吃到用過的保險套。（圖／翻攝自小強熱線）

記者鄭思楠／綜合報導

有了外送，足不出戶就能吃到飯！但是，浙江諸暨市的張姓男子日前卻因一份餐點，糟心了好幾天。當天，一家人想吃宵夜就點了外送，沒想到孩子吃一半，突然吐出一個橡膠異物，認真一看居然是個保險套，「還是用過的！上面打了結。」想到這一幕，一家人都覺得噁心。

綜合陸媒報導，9月12日晚張男回到家，剛好有點餓，便在外送平台花39元（人民幣，下同），定了一份餐點。餐點送到後，他先吃了，然後就去房間休息了，可是過了沒有多長時間，突然聽到了妻子的尖叫聲。

張男馬上就過去看看怎麼回事，然後就發現12歲的兒子在馬鈴薯裡面吃出了一個非常像保險套的橡膠物品。

張男回憶表示，這個保險套是打結的，肯定是用過的，如果是新的不會被打結。隨後，張男就拍照留了證據，之後就把菜扔了。

▲張男一家一想起就噁心。（圖／翻攝自小強熱線）

事後，張男找到店家，要求給個說法。可是，店家看了照片死死狡辯，「這根本就不是保險套，似乎是一個氣球。」並且店家還說，他到目前都從來沒有使用過保險套，「根本都不知道保險套長什麼樣子。」

外送員也表示，在送餐點的過程從未有人打開過此外送，所以這個保險套到底是怎麼進入到菜中，真的是沒有人能夠說得清。

目前，監管部門已經介入此事。