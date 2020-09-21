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蝦仁炒飯打開變「4隻生蝦＋白飯」　老闆認了忙中有錯：可退錢

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友19日在臉書「爆廢公社公開版」PO文抱怨，從外送平台點了一份蝦仁炒飯，沒想到打開竟然是4隻生蝦仁和一層白米飯。位於苗栗的店家事後也坦承是忙中有錯，希望當事人能跟他們聯絡，看是要重炒一份還是退錢，都可以做補償。

蝦仁炒飯打開變蝦仁白飯，店家回應了。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

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▲女網友PO出收到的「蝦仁炒飯」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO提到，當天因為懶得出門，一時興起點了熊貓平台的蝦仁炒飯來吃，結果一打開紙餐盒，裡面只有一層白米飯和一包生蝦仁（目測4隻），根本沒有炒過，也無法食用，「第一次吃蝦仁炒飯，原來蝦仁炒飯是這樣……長知識了！不要一直叫我自己炒啦！我就是懶才叫熊貓啊！」

網友們看完蝦仁炒飯的「慘況」，留言猜測應該是出餐的員工搞錯，才會把已經備料但還沒炒的餐盒送出去，「打給客服啦，退回」、「可能是太忙了，我會打回去問店家」，但最後原PO決定改叫別家來吃。

蝦仁炒飯打開變蝦仁白飯，店家回應了。（圖／東森新聞）

▲老闆表示願意負責。（圖／東森新聞）

對此，這間給出生蝦仁加白飯的業者出面回應，坦承19日是週六，比較忙，才會忙中出錯。按照出餐的SOP，員工會先把食材準備好並裝在餐盒裡，下鍋大火快炒之後盛裝，才會在餐盒外面寫上「仁」字辨認口味。

老闆強調願意為這件事負責，如果女網友願意聯繫，看是要會重炒一份或者退錢給她，「我們都可以做補償的部分。」

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