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快訊／內湖路公車暴衝險撞進銀行！1人無呼吸心跳　警員遭撞重傷搶救中！

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▲北市內湖路一段台新銀行傍晚8點發生公車撞入的嚴重車禍。（圖／記者黃彥傑攝）

▲北市內湖路一段台新銀行傍晚8點發生公車撞入的嚴重車禍。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪、黃彥傑／台北報導

21日晚間八時許、台北市內湖區內湖路一段發生一起嚴重車禍、一輛公車疑似失控開上人行道撞入台新銀行內，目前消防局獲報出動多輛消防車及破壞器材車輛到場救援，由於報案人指稱驚傳現場有人受困，大批警消正在馳援現場，消防局則證實目前已有一名傷者無呼吸心跳，正在設法營救中。

▲北市內湖路一段台新銀行傍晚8點發生公車撞入的嚴重車禍。（圖／記者黃彥傑攝）

▲北市內湖路一段台新銀行傍晚8點發生公車撞入的嚴重車禍。（圖／記者黃彥傑攝）

目前北市消防局出動水箱車3輛，雲梯車:0輛特種車：3輛，救護車5 輛 出勤24人到場搶救，警消到場後發現有一名警員在場也被撞傷倒地重傷，目前內湖警方與台北市消防局正加派人力前往救援中。據了解：現場是一輛藍26路公車失控衝上人行道險撞入銀行，當時內湖警分局一名員警騎摩托車被衝撞到人行道道上，消防局表示，現場停放路旁24部機車遭撞擊受損。

北市警消表示，經初步搜救，現場傷者兩名一位是騎乘警用機車的男性警員（約38歲）意識清楚、另一名男子（約50歲）救出時並無呼吸心跳，目前兩人君送往內湖三軍總醫院搶救。警方調查發現該輛公車行經該路段時不明原因失控，當時靠著內湖路一段路邊慢車道行駛的騎士遭公車右後輪捲入，當場沒呼吸心跳命危；另名警員則行駛在前方遭公車追撞，人車倒地導致警員手、頸部受傷。

晚間21時15分，遭公車輾過的男騎士經內湖三軍總醫院急救無效宣告死亡，另名受傷警員目前狀況穩定，肇事公車司機則被警方帶返西湖派出所接受調查。

另名險遭肇始公車追撞的公車駕駛則在現場受訪時表示，他當時開車在肇事公車前方險遭追撞，後來就看到後方公車爆衝連環追撞多台機車，他下車追問肇事司機怎麼開車的？肇事司機私下坦承：因為過勞想睡注意未行車狀況，這起嚴重車禍是否因公車司機疲勞駕駛肇禍，仍有待警方調查。

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