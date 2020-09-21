立委趙正宇助理敲詐殯葬業者千萬元　林家麒：我就是貪念越來越大

▲立委趙正宇國會辦公室主任林家騏。（圖／記者游宗樺攝）

記者黃宥寧／台北報導

全都招！立委趙正宇辦公室主任林家麒被控假冒趙正宇立委職權，開始上演一連串「為還自己賭債詐騙之戲」，施壓營建署官員關切陽明山土地變更，更向寶塚殯葬業者詐騙1100萬元，台北地院今晚開庭，林家麒認罪，他提到是賭博害了他，因為貪念愈來愈大，只好一路騙到底。他打出悲情牌，向法官強調自己有女兒，親情因素，不會為了脫免刑責而放棄家庭，懇求兩百萬元以內交保，亦可到警局報到。但三名檢察官（張友寧、鍾維翰、詹騏瑋）認為林對於贓款去向始終不坦承，更把一切推向「賭債」實在荒謬，為防逃亡及滅證，請求羈押。

林家麒對於檢方起訴他的犯罪事實全都承認，但否認對陽明山國家公園管理處及營建署有施壓甚至根本沒見過。一切起源於郭克銘於2018年找上他，說他手上有個案子需要他幫忙，希望林能幫忙將爭議墓地移出陽明山的管制區，以至能賺取更多利益，更希望他能幫忙推動「四通案」。林非但沒有拒絕，甚至用趙正宇印章和名義發公文直接在立法院辦公室召開協調會，他也提到完全不需要經過趙正宇這關，相當懂得「公器私用」。

同年2018年12月林請郭克銘找業者陳明瀚修家族墳墓，但一毛都沒收，後來請專業人士預估50萬至100萬元，本來想付款，但郭卻稱兄弟一場，幫個忙無所謂，後來林對還款不了了之。林也提到：自己貪念越來越大，更打算就繼續用「變更墓園地目」騙下去。林家麒更誆業者說可以盡快加速程序，將流程簡化，業者不疑有他給了林600萬但是他卻害怕會東窗事發，只好繼續騙又默默收了500萬。

檢察官提出雖然林家麒坦承詐騙1100萬元，目前僅查扣兩百萬元左右的兩只名錶，其餘贓款不吐露去向，並將現金流向推託在說不出名目的賭債，更將所有的錢賭輸。檢察官提到林有高度可能性將現金予以藏匿，甚至有可能做為逃亡資金來源，有逃亡及滅證之虞，有羈押必要。

林最後提到，他就是被賭博害慘，整件事檢察官「查不到」跟「不信」是兩回事，更提到搜索到的大量現金，是沒有的！只有20萬是太太準備做牙齒用的。打出悲情牌地說他有女兒和家人，會坦然面對。辯護律師說，林涉犯的加重詐欺，並非5年以上重罪，而且林認罪，相關事證都在卷內，沒有滅證及串證之虞，律師說林妻也向親友籌了保證金，但只能籌到最多200萬而已，希望不要因為一個人錯連累無辜家人，林最後也只懇求法官給他一個「回家」機會。

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