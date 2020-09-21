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近距離恐怖目擊！內湖公車「撞飛24車」衝人行道1死　警翻滾掙扎

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記者趙蔡州、張君豪／台北報導

台北內湖區21日晚間8時許發生嚴重車禍，一輛公車不明原因衝上內湖路一段人行道，造成1名路人慘死、1名員警送醫治療，其中有一輛機車車禍前剛好停在路口，近距離拍下整個撞擊過程，包含整排機車被橫掃撞爛、員警遭捲入後在地板翻滾，畫面怵目驚心。

影片中可以看見，騎士行駛到路口準備停等紅燈，下一秒後方公車高速衝上人行道，嚇得他立刻加速往前閃避。公車在衝上人行道後，有如鏟雪一般將約24輛機車衝開，一名員警則被夾在機車殘骸中不斷推進，最後倒臥在殘骸中不斷掙扎，所幸沒有被公車壓到輪下。

▲▼內湖公車衝人行道1死！驚悚影片曝光　1警受傷搶救中。（圖／記者張君豪翻攝）

▲一名員警遭捲入車禍，在機車殘骸中不斷翻滾，畫面相當驚悚。（圖／記者張君豪翻攝）

事件發生在內湖路一段，靠近捷運西湖站路口，畫面可以看見，當時路口處於紅燈狀態，多輛汽機車在路口前停住，下一秒一輛藍26路公車就從後方衝上人行道，造成多輛汽機車受損，甚至有人被壓在車下，讓附近的民眾嚇壞趕緊走避。

台北市消防局獲報後，出動水箱車3輛、特種車3輛、救護車5輛及24人到場搶救，抵達後發現警員被撞傷倒臥在地、意識清楚，送醫後有頭頸、手臂等部位受傷，治療後沒有生命危險，情況穩定；另有1名50多歲路人遭公車右後輪捲入，救出時已經失去呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治。

▲▼內湖公車衝人行道1死！驚悚影片曝光　1警受傷搶救中。（圖／記者張君豪翻攝）

▲員警送醫後有頭頸、手臂等部位受傷，治療後沒有生命危險、情況穩定。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，47歲許姓公車司機21日晚間駕駛三重客運藍26線公車，行經案發路段時疑似睡著，不慎誤踩油門撞上人行道，撞毀機車24輛，造成50多歲許姓行人死亡，西湖所鄭姓警員受傷送醫、傷勢有待後續觀察，未來將朝過失致死罪方向偵辦。

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