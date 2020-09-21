涉收2580萬弊案登榜首　蘇震清求交保：我聯考英文0分不會逃

▲檢方於21日依貪汙罪起訴立委蘇震清，他在庭上否認犯罪，並自曝聯考英文0分、在國外很難生活，請求交保 。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

立委蘇震清涉嫌向李恆隆收賄2580萬元，檢方21日依貪汙罪起訴，台北法院開庭時，蘇震清否認犯罪，除自白在國外無財產外，更揭露學生時「聯考英文0分」，表示不會逃亡請求交保，但檢察官認為，蘇震清名下財產豐富，無論逃到世界哪一國都能爽過餘生，若讓他交保、回復立委身分，不僅難以調查，更是讓他「開了逃亡的第一道門」。

蘇震清委任律師表示，蘇震清與李恆隆之間的金流，都是朋友間的借貸，且也都還了，而在被監聽的4、5年期間，蘇震清從未向李恆隆討過甚麼錢，李恆隆也沒向蘇震清要求做甚麼，2人並無對價關係，而在李恆隆姐姐的帳裡，也將蘇震清的部分記載為「借貸」，與其餘人用「送」字不同。

律師認為，李恆隆在偵查期間，身體狀況不好，很可能是為了交保，才配合檢方翻供指蘇震清收賄，證詞部分仍待釐清，也不能僅因李恆隆的說法，就認為蘇震清有罪，且檢方既已調查完畢起訴，蘇震清也僅爭辯金流的屬性（是借貸，不是賄款），自無勾串可能，調查4、5年的證據，更不會因蘇震清交保而有甚麼改變。

但檢察官認為，蘇震清無視證據否認犯罪，且在被搜索前，還曾經讓助理與李恆隆對帳，調查時更稱「手機掉了」，在外有滅證可能，若讓蘇震清交保回復立委身分，不僅有礙調查，他更可藉立委身分找尋最好的逃跑時機，就算讓他定期到派出所報到也沒甚麼用。

檢察官分析，民進黨下一屆立委，不一定會提蘇震清出來選，蘇震清夫妻名下有7500多萬存款，又有價值1億多元的股票，綜合種種情況，本屆立委期間，就是蘇震清最好的逃亡時機，尤其過去有幾名立委，在交保期間潛逃，讓台灣司法被部分民眾笑到現在，建請法官續押蘇震清。

蘇震清表示，名下的股票是借錢買來的，監察院也有明確申報，且他在國外也沒有財產，尤其大學聯考時英文0分，語文能力很差，在國外根本無法生活，希望能交保出去，實現與選民間的約定，他也願面對接下來的調查，相信司法會還他清白。

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