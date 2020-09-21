假檢警出新招！要被害人以「裝潢房屋」為由提款仍被識破攔阻132萬元

▲台南市一名吳姓阿伯，前往台灣銀行欲提領現金新台幣132萬元，機靈行員一眼即認定吳姓阿伯絕對遭受詐騙，立即通報轄區派出所到場協助處置，成功阻止詐騙案。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

假檢警詐騙常以被害人身分遭盜冒用涉及刑案，須配合檢警調查保持偵查不公開原則，再以監管帳戶為由，要求被害人交付財物否則將被收押禁見作為詐騙手法，近期詐騙集團再出新招！要求被害人臨櫃時遇行員提問即回答「裝潢房屋」，還「好心」幫被人製作一張裝潢房屋的「估價單」來取信行員，但仍被識破。

台南市一名吳姓阿伯，8月底至中西區台灣銀行欲提領現金新台幣132萬元，因提款額度過大，激發行員高度警覺心，蘇姓行員立即給予關懷提問，吳姓阿伯慌張的回答是為了要裝潢老舊的房屋所用，惟蘇姓行員見吳姓阿伯回答時規避眼神並且四處張望，異樣神情讓機靈行員一眼即認定吳姓阿伯絕對遭受詐騙，立即通報轄區派出所到場協助處置。

警方到場後回撥詐騙電話請其出面收受款項，惟歹徒以各種理由推託閃避又掛斷電話，警方舉出多件此類型的詐騙案例，並即陪同吳姓阿伯返家，吳姓阿伯才驚覺，自己險將含辛茹苦賺來的辛苦錢交付給詐騙集團，立即表示不再與歹徒聯繫且不何交付任何財物，其家人也連忙向警方道謝，所幸及時攔阻132萬元。

台南市長黃偉哲21日下午召開9月治安會報，公開表揚8月份成功阻詐有功87位人員，警民合作成功阻詐79件，攔阻詐騙款項逾1182萬元，為感謝防詐小天使積極協助警方通報攔阻詐騙，市長親自頒發獎座，這次受獎者計有中國信託、國泰世華、中華郵政、台北富邦、京城銀行、第一銀行、臺灣銀行、玉山銀行、彰化銀行、兆豐銀行、六甲區農會、凱基銀行、華南銀行、臺灣企銀、台中銀行及統一超商、全家超商、OK超商、金鴻當鋪、萊爾富超商等行店員業者。

台南市警局長詹永茂呼籲，「假檢警」之詐騙手法專挑白天撥打市話給獨自在家較年長的被害人，假借健保署、醫療院所、檢警機關、中華電信、銀行等人員告知被害人因被冒用身分而涉及洗錢案或其他重大刑案，並偽善稱協助被害人報警處理為，要被害人不要掛斷電話直接撥165，甚至要求於電話中製作筆錄，告誡被害人基於偵查不公開不得向任何人透露，指示被害人至超商收取法院的公文傳真，再以法院名義，稱代為保管被害人存款，要求被害人匯款、交付現金、存摺、金融卡及密碼等方式，行騙得手。台南市警局在此提醒，若接獲此類可疑電話，務必冷靜並立即掛斷電話，再撥打「110報案專線」或「165反詐騙諮詢專線」尋求警方協助查證，以免被騙。

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