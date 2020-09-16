孤單嗎？給我320萬我給你一輩子的幸福！　 新營警急攔阻詐救荷包

▲新營分局後鎮派出所員警，與行員合作，及時阻止一場320萬元的詐騙案。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

一通溫暖的電話，讓台南阿伯馬上領了320萬元，好高明的詐術！新營分局後鎮派出所，9月15日接獲合作金庫通報，表示有民眾臨櫃領新台幣320萬元，經行員察覺疑遭詐騙，第一時間請求警方前往協助，警方火速前往及時成功阻詐。

警方指出，員警現場了解，67歲高先生從國營事業退休後，和妻子離婚，目前1人獨居。9月15日接到陌生女子的電話，聊天後女子主動提起要幫高先生「徵婚」，找個適合的對象照顧他的生活起居，相互扶持。一番動人的說詞深深打動長期獨居的高先生，對該名女子的善意深信不疑，立刻前往銀行填單領320萬元，好讓女子替自己「辦找女伴事宜」。幸好行員吳先生發覺有異，通知警方到現場，及時戳破這場騙局。

警員胡智凱、劉耀升現場了解狀況後，眾人不厭其煩的向高先生分析狀況，婉轉一句「大哥，都這個年紀了，要三思啊，不要被騙了感情，還騙了錢」，才讓被害人如夢初醒，驚覺遭受詐騙，也對詐騙集團利用人性弱點行騙的伎倆，深惡痛絕。

後鎮派出所所長王建智，除特別感謝行員機警及時反應，警民共同合作，發揮「雞婆」的力量，讓民眾免於被騙外，同時呼籲，詐騙集團善於利用人性的弱點，營造情境拐騙金錢，破解最好的方法，就是「要錢免談」，並立即撥165反詐騙專線諮詢，切勿輕易受騙付款，多一分留意才有多一層保障。

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