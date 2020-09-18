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社會 社會焦點 保障人權

彩鑽女王道歉！被害人不領情...曝遭威脅：提告就不還款

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記者邱中岳／台北報導

被稱為「最美慈善家」的彩鑽女王蘇怡，涉嫌利用自己的好形象，推出許多投資方案，卻在2019年1月份時未發紅利挨告詐欺，17日交保後她大動作開記者會道歉，但被害人不領情，18日上午出面指控蘇怡說法不實。

被害人指控，蘇怡早在2013年就開始成立管理顧問公司，後來又召開太陽能投資說明會，並從2015年開始成立彩石珠寶，當時就找來業務推廣「綠橘方案」的高獲利投資案，而旗下公司主要都是由親友擔任負責人。

▲▼被害人出面指控蘇怡出面開記者會，根本就是騙局，還被威脅提告就不還款。（圖／記者邱中岳攝）

▲被害人出面指控根本就是騙局，還被威脅提告就不還款。（圖／記者邱中岳攝）

另蘇怡17日說從2019年8月開始跳票，但被害人出面指控，當時投資案說明年利率是15%、按季結算，但在2019年就感覺有異狀，直到7月都沒分紅，才讓整起事件爆發。

而蘇怡在記者會上澄清，所有投資方皆是親朋好友，但被害人表示，根本就是找來業務以及親友，透過獅子會、扶輪社或其他商會組織，甚至連蘇怡吃素的餐會，都是業務滲透找投資的目標範圍。

▲▼被害人出面指控蘇怡出面開記者會，根本就是騙局，還被威脅提告就不還款。（圖／記者邱中岳攝）

▲被害人指根本就是騙局，還被威脅提告就不還款。（圖／記者邱中岳攝）

現場多名被害人也指出，蘇怡根本沒有協商還款，還佯稱2020年3月會有大筆資金進場，但還是惡意跳票，而且就是一場騙局，有被害人陸續投資1億多元，最後血本無歸。

被害人更不滿強調，從頭到尾都是業務在外推廣，所以根本並非所言、投資者是親朋好友，其中1名被害人強調，跟該集團的行銷總監是大學同學，還是室友關係，最後被牽線投資160萬元，沒想到才2年就被弄成這樣。

該集團最後為了挖東牆補西牆，還推出更多的行銷方案，繼續從事吸金行為，甚至還威脅被害人「提告就不還款」，所以根本並非協商，根本就是恐嚇威脅。

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