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不是歐陽鋒！毒梟拜師「古法製毒」吸買家...隨身帶槍防黑吃黑

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記者邱中岳／台北報導

刑事局與北市警局中山分局接獲線報，有毒梟在桃園一帶設置安非他命工廠，警方16日上門攻堅，在2樓住處的小房間內查獲大批製毒原料，並逮捕涉嫌製毒的男子，據悉該名製毒師無相關化工背景，拜師學習古法製作。

警方調查，姜姓毒梟在桃園楊梅一帶承租透天厝，並利用2樓小房間製作安非他命毒品，警方獲報後前往查緝，當場查獲成品第四級毒品甲基麻黃鹼1包（1公斤）、動物用藥2包（2公斤）等證物。

▲▼姜姓製毒師學習古法製作精良毒品，大盤價每克就要2千元。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲姜姓製毒師學習古法製作精良毒品，大盤價每克就要2千元。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，姜姓毒梟利用租屋處2樓小房間當製毒工廠，警方上門時，發現現場有各種化學藥劑，且各式製毒鍋爐，而現場不明氣味相當刺鼻，隨即派遣鑑識人員勘查現場。

據悉，姜姓嫌犯為了怕被買家黑吃黑，隨身還攜帶1把手槍以及14顆子彈，初步坦承涉嫌製作毒品，警方依照毒品及《槍砲彈藥刀械管制條例》移送桃園地方檢察署偵辦。

▲▼姜姓製毒師學習古法製作精良毒品，大盤價每克就要2千元。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲姜姓製毒師因製毒成本高，擔心被黑吃黑，所以帶槍防身。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，姜姓製毒師沒有化工相關背景，但卻從事製毒工作約5年多，主要是透過網路學習製毒，以及拜師學藝研習「古法製毒」，雖然古法製作手續繁雜，但做出來的毒品純度較高，吸引不少毒蟲。

據了解，姜姓製毒師的毒品每公克要價1千5百元至2千元，警方透露，這是根本就是零售價，以製毒盤商來說，算是相當昂貴。

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