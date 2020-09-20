斗六再傳廢棄物堆置場火警　暗夜火光竄天！數公里外都看得到

▲斗六市江厝資源回收場位於台78線東西向快速道路旁，晚間9點半左右突然冒出熊熊烈火，延燒速度非常快。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市繼早上雲科路三段竹圍大橋下大型傢俱廢棄物臨時堆置區大火，稍早9點35分左右位在江厝里的資源回收場突然發生火警，烈焰竄天在深夜數公里外仍見火光，觸目驚心，雲林消防局派出公園、斗六、古坑、斗南等單位，總計出動4個單位前往救災多輛消防車前往灌救，初步調閱監視器疑似因沼氣引起。

斗六市江厝資源回收場位於台78線東西向快速道路旁，晚間9點半左右突然冒出熊熊烈火，延燒速度非常快，附近民眾發現後報警，消防局加派斗南、古坑、斗六分隊支援，並同時通知斗六清潔隊調度大型機具前往協助搶救，斗六市民代表曾博鴻及江厝、三光里里長都在第一時間趕到現場關切。

▲今日上午竹圍大橋下火警，未被燒到的床墊才於今日下午運過去堆置，卻又發生火警，民眾目前對起火原因眾說紛紜，盼相關單位能查明失火原因。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，江厝資源回收原來是斗六舊垃圾掩埋場，封場多年後做為堆置樹枝、家具等廢棄物回收場。今日上午竹圍大橋下火警，未被燒到的床墊才於今日下午運過去堆置，卻發生火警，民眾目前對起火原因眾說紛紜，盼相關單位能查明失火原因。

雲林縣消防局初步調閱起火當時監視器畫面，指出疑似為沼氣引起，目前大批警消人員極力撲滅火勢中，詳細起火原因仍待火調釐清。

▲雲林縣消防局初步調閱起火當時監視器畫面，指出疑似為沼氣引起。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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