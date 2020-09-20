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竹圍大橋下廢棄物大火...緊急檢查橋梁結構！疑人為因素調查中

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▲斗六市長林聖爵表示，火警發生後所幸各局處均迅速做了最妥善的處置，未釀更大災害，針對起火原因希望警方絕對要明察。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲下午仍有悶燒冒煙情況，由斗六市公所撒水車戒備。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市雲科路三段竹圍大橋下今日上午7點50分突然發生火警，該處為斗六市公所大型傢俱廢棄物暫置場，起火後易燃物加上風勢助長大火一發不可收拾，濃濃的黑煙竄天數十公里外可見，竹圍大橋目前仍封閉，雲林縣長張麗善下午於現場勘災，雲林縣政府工務處、環保局、消防局均至現場進行後續處理。

台電公司指出，上午約7點50分傳出火警，隨即緊急派員在30分鐘內將三條供電饋線電力轉移供應，在8點37分轉換完畢，恢復用戶供電，此處供電主要為雲科工業區竹圍子基地，但是復舊的管線仍希望儘速復線，因為目前為轉供，萬一轉供的線路有狀況，恐會造成更長時間的停電。

▲斗六市長林聖爵表示，火警發生後所幸各局處均迅速做了最妥善的處置，未釀更大災害，針對起火原因希望警方絕對要明察。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善下午於現場勘災，雲林縣政府工務處、環保局、消防局均至現場進行後續處理。（圖／記者蔡佩旻攝）

縣府工務處養護工程科長徐瑞甫說明，火勢熄滅後隨即責令橋樑檢測的顧問公司前來做初勘，初步判斷目前火災僅造成表面混泥土剝落，並未影響橋樑結構安全，為求謹慎已於竹圍大橋的前後端警示封路進行車輛管制，待橋樑、路面溫度降低後再做沖水試驗重複確認，無安全疑慮後即開放車輛通行。

工務處長汪令堯說，基於安全評估考量須做更進一步詳細檢測，故暫將受火害較嚴重東行線封閉，預計於晚間7時前西行線開放單線雙向通車，東行線俟進一步詳細檢測評估(包括結構燒失測量、載重試驗等等，最快2周)，再行決定全線通車時間。

雲林縣消防局長林文山表示，針對火警現場目前火調人員尚在蒐證階段，包含周圍道路的監視系統都會做調閱檢視，以釐清起火原因是否有人為因素。

雲林縣環保局局長鄭育麟說明，火警發生濃煙造成空污部分，考量因此場所堆放物為清潔隊從斗六市轄回收待處理之廢棄物，是以整個斗六市民權益問題所使用的場域，並無營利，所以對於裁罰，待所有檢測結果出來，環保局會做一個審慎評估。

▲斗六市長林聖爵表示，火警發生後所幸各局處均迅速做了最妥善的處置，未釀更大災害，針對起火原因希望警方絕對要明察。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善下午於現場勘災，雲林縣政府工務處、環保局、消防局均至現場進行後續處理。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，燃燒的廢棄物均為大型傢俱，因需經過拆解才能碎化所以暫置於此，火警發生後除空氣污染外，橋樑受損狀況均為縣府所重視。今日所有相關單位斗六市公所、環保局、消防局、工務處及警察局通力合作，對於起火原因希望能夠明察追究，未來對於其他廢棄物置放的地方均會加強安全巡邏。

斗六市長林聖爵表示，火警發生後所幸各局處均迅速做了最妥善的處置，未釀更大災害，針對起火原因希望警方絕對要明察，目前整個事件先朝人為因素方面調查，據知在火警發生的相對時間有一部機車通過，但是否相關仍待警方近一步調查，不管是煙蒂或是因天氣炎熱高溫自然悶燒，都希望警方及消防局火調單位能查個水落石出。

針對大型廢棄物處理，斗六市長林聖爵說，大型廢棄物會先運至暫置場由人工進行零件分解、壓縮，再運至土庫鎮大型廢棄物場作後端處理；對此，公所陸續向中央報申2次大型廢棄物破碎系統，但一套約2000多萬，經費龐大，被中央以不符補助範圍打回票，盼此事件能讓中央正視問題，讓山線也建置設備，提升後端處理效率。

▲斗六市長林聖爵表示，火警發生後所幸各局處均迅速做了最妥善的處置，未釀更大災害，針對起火原因希望警方絕對要明察。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲縣府工務處說明，火勢熄滅後隨即責令橋樑檢測的顧問公司前來做初勘，初步判斷目前火災僅造成表面混泥土剝落，並未影響橋樑結構安全。（圖／記者蔡佩旻攝）
 


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