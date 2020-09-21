陳玉珍、周錫瑋等13名台灣人　錄影祝賀海峽論壇

▲陳玉珍錄影祝福海峽論壇。（圖／翻攝自YouTube／今日海峽）

記者黃巈禾／台北報導

中國海峽論壇20日在廈門舉行開幕式，雖然國民黨取消以「政黨形式」出席，但黨籍立委陳玉珍、李德維、前台北縣長周錫瑋、澎湖縣副縣長陳雙全仍事先錄好影片祝福，另有9名台灣人也在祝福影片中，並在活動開幕時播放。

▲周錫瑋錄影祝福海峽論壇。（圖／翻攝自YouTube／今日海峽）

以下為海峽論壇開幕式影片對稱謂的註記，以及祝福內容：

金門民意代表陳玉珍

今年在新冠肺炎疫情的影響下，海峽論壇依然能夠如期舉行，這充分顯示出兩岸人民想要擴大交流，相互往來，共創和平的決心。

前台北縣長、台灣中華永續城市發展教育基金會董事長周錫瑋

海峽論壇提供了大家這麼好的一個平台，為慶祝海峽論壇能夠順利、圓滿、成功，同時為中華盛事攜手同心開創一個新的契機。

新黨榮譽主席郁慕明

我在這裡呢，特別祝福讓我們的民間交流越來越興盛，讓我們的融合發展越來越成功。

澎湖縣副縣長陳雙全

海峽論壇是兩岸經貿的合作平台，是兩岸民間交流的盛會，是推進閩台融合發展的重要紐帶，衷心祝願海峽論壇越辦越好。

台灣孫文學校總校長張亞中

海峽論壇是兩岸民間交流最大的一個平台，對於兩岸的經濟文化教育發揮了巨大的功能，我們相信透過海峽論壇，兩岸的融合會更為和諧、更為快速。我預祝第十二屆海峽論壇順利成功。

台灣青年發展基金會董事李德維

在歷史的洪流當中，或許會因為少數人一時的錯誤行為，而影響了台灣與大陸的交流與交往，但是都不會真正地影響大勢所趨，最後，德維也預祝第十二屆海峽論壇的召開圓滿成功。

台灣省道教會理事長張榮珍

在這新冠疫情的多事之秋，兩岸如此緊張的情況之下，我們都是同文同種，都是炎黃子孫，應該促進兩岸的和平多加交流，在此祝大會成功順利圓滿。

台灣知名主持人黃智賢

兩岸的心一定要越來越近，任何的險阻、任何的困難，都不要終止我們向彼此走近的那個腳步，祝海峽論壇成功。

台灣金門同鄉會總會創會總會長李台山

今年雖然不能過來，但是我們在這邊，預祝我們的論壇還是能夠順利成功，也期待明年的此時此刻，我們能夠再聚一堂，一起來討論有意義的這個論壇。

台灣中國新洪門黨主席蔡龍紳

海峽論壇是聯繫兩岸同胞感情的大盛會，僅藉用這視頻祝福海峽論壇活動圓滿成功。

中華兩岸青年交流協會理事長曾文培

祝所有參加的與會貴賓身體健康、事事順心，大會圓滿成功。

兩岸經貿文化農特產協會理事長陳德維

在此恭祝第十二屆海峽論壇圓滿成功。

台灣村里長聯誼總會創會總會長郭雲輝

預祝第十二屆海峽論壇兩岸交流合作，共創經濟繁榮，祝大會圓滿成功。