國共交流最冷的一年！　國民黨首次缺席海論..汪洋改「錄影致詞」

▲ 第十二屆海峽論壇開幕。（圖／中國台灣網提供）

記者任以芳／廈門報導

第12屆海峽論壇今（20日）在廈門開幕，創下國共史上第一次零交流紀錄。國民黨首次缺席，大陸政協主席也未到場改錄影致詞。外界分析，北京十分講求對等規格，汪洋未現身在意料之中。有台商向《ETtoday新聞雲》記者私下透露，「汪洋本來規劃不出席，主要陸方規定中央或省級以上領導人不能隨意參加出訪行程，以疫情防控優先為主。」

▲第十二屆海峽論壇,大陸政協主席汪洋首次未到場，改錄影致詞。（圖／記者任以芳攝）

從兩岸政治氛圍來看，今年海峽論壇是國共雙方第一次「零互動」。原本，王金平宣布代表國民黨率團參加海峽論壇，外界觀望多少為台海局勢降溫，但央視「求和說」風波，引發國民黨創下首次缺席海論紀錄。另外，大陸政協主席汪洋也打破以往慣例沒有親自到場，改錄視頻致詞。歷年海論都是由全國政協主席作為大陸中央最高層級與會台灣貴賓，1至4屆由賈慶林出席開幕式，5至9屆是俞正聲，10、11兩屆則是汪洋出席。

外界揣測，汪洋這次沒有親自出席改錄影致詞，可能和規格對等有關聯。知情涉台人士私下向記者透露，「無關國民黨缺席，主要考量疫情防控，汪洋本來就考慮安排以視頻替代出席，多少有一點政治因素。」目前，大陸中央或省級以上領導被要求嚴格防疫，參加活動盡量用錄播方式，像是大陸國台辦主任劉結一也是在疫情過後，首次在海峽論壇露面。

▲第十二屆海峽論壇首創「雲視頻」，涉及兩岸的嘉賓和表演改成預錄模式 。（圖／記者任以芳攝）

不只國共交流冷，兩岸民間交流更冷。原本，考量疫情防控，大陸方面計畫以「兩岸雲視訊」的創新模式舉行活動。陸委會先發制人公布三項政策，禁止「在台」舉行海峽論壇所有線上線下活動、不鼓勵政黨到對岸交流。消息一出，影響雙邊規劃佈局，很多活動遊走只能灰色地帶，凡涉及兩岸的嘉賓和表演改成預先錄製模式，避開陸委會禁止的「直播視訊」。

回顧2009年馬前總統任內開始舉辦的海論，規模一年比一年盛大，平均3萬多人參加，包含台灣民眾、台商、台青至少近萬人，海論不只促進兩岸民間交流，也是國共之間互動最熱絡的活動之一。今年海峽論壇完全不一樣局面，不只人數、規模縮減，台灣方面只有兩千多人參加，幾乎都是在陸發展台商、台青。儘管大陸開放綠色通道免隔離政策，兩岸詭譎的氛圍，讓台灣民眾即使想參加也有所顧慮，不論民間交流或是國共互動堪稱是最冷的一年。