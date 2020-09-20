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高二妹開學日墜亡！同學爆「她被4男抬上樓頂」...監視器離奇壞了

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▲▼少女校內墮亡警認定自殺。（圖／東方今報）

▲娜娜在校內墜。（圖／東方今報）

記者蔡儀潔／綜合報導

浙江寧波市一名高二學生娜娜（化名）日前在開學日墜樓身亡，警方事後排除他殺。死者父親俞先生對愛女的死因充滿不解，16日指出涉事宿舍的監視器全部受損，更有學生透露，娜娜當日被4名男生抬上樓頂。對此，警方19日公佈了調查結果。

綜合陸媒報導，俞先生表示，當日目送女兒走進校園後，下午1時許收到她墜樓的噩耗。娜娜腰部骨折、子宮移位、腹腔大量出血，最終延至晚上10時不治。他隔天前往學校整理遺物時，卻找不到女兒隨身攜帶的錢包，又發現監視器損壞沒有拍下事發一刻。

校方解釋，閉路電視上月29日因雷電關係受損。死者朋友指，當日娜娜情緒正常，並未和同學產生矛盾，難以想像她有自殺的念頭。

▼少女校內墜亡警認定自殺。（圖／東方今報）

▲▼少女校內墮亡警認定自殺。（圖／東方今報）

警方事後講述，當日有幾名男生親眼見到娜娜坐在頂樓的欄杆外，5分鐘後墜樓。經查，死者性格內向，曾用手機瀏覽《中國婦女自殺率全世界第四》等文章，遂判定她存在自殺傾向，排除他殺，不予立案，要求家屬與校方自行協商解決。

然而俞先生認為，女兒原有的床位被寢室長取得，兩人關係並不和睦，懷疑雙方曾因床位產生矛盾，愛女的死或與床位分配有關，且有女學生曾透露，娜娜是被4個男生抬上樓頂，「之後再問那個女生她就反口了」，他對此耿耿於懷。

▲▼少女校內墮亡警認定自殺。（圖／東方今報）

▲娜娜曾因床位問題跟室友發生矛盾。（圖／東方今報）

教育局事後只願向死者家屬提出賠償，拒絕屍檢的要求。寧海縣教育局副局長近日在接受媒體詢問時，表示局方已向學校瞭解事件，案件應由負責調查的公安機關定性。如需採訪則事前需得到領導批准，至於媒體需和哪個部門對接採訪事宜，他則稱不知道。

寧海縣公安局19日發佈通報，稱經全力開展現場勘查、調查取證、法醫檢驗等工作，確定俞某某符合高墜死亡，排除他殺。警方還對外界提出的質疑一一回應，其中關於監視器損壞的問題，通報指出，經調查，發現為線路故障造成黑屏，但影片存儲時間保持連續，影片警方已固定保存。

▲▼少女校內墮亡警認定自殺。（圖／東方今報）

▲涉事宿舍樓。（圖／東方今報）

另外關於「死者被4男生抬上樓頂」的問題，警方表示，俞某某所住的1號宿舍樓全部為女生宿舍，學校宿舍管理規定，男生未經允許不得進入女生宿舍。

經警方對8名學生目擊者調查，目擊學生反映，當時俞某某獨自出現在1號宿舍樓6樓走廊，爬上不銹鋼欄杆，背對著目擊學生坐在欄杆上，隨後起身坐到不銹鋼欄杆下方的水泥護欄外側，接著又突然起身，再次坐回不銹鋼欄杆，隨後墜樓。目擊學生沒有發現死者被4名男生抬上樓頂的情況。

通報最後指出，「我們對死者深感痛惜，對家屬深表同情。下一步，我們將繼續依法依規妥善處理善後事宜。」

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▼警認定娜娜（右一）是自殺。（圖／東方今報）

▲▼少女校內墮亡警認定自殺。（圖／東方今報）

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