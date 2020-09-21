媽路邊換輪胎被射殺　6歲兒躲車上目睹全程...手機報案救爸爸一命

▲6歲男童目睹媽媽遭歹徒射殺。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

美國印第安那州近來發生一起駭人案件，一對爸媽正在路邊換汽車輪胎時，突然遭到2名陌生男子持槍男子靠近，身上手機與錢包被搶後媽媽慘遭射殺，目睹全程的6歲兒子偷偷躲在車上，使用父親的手機報警。警方目前仍在追緝2名凶嫌下落。

事件17日凌晨1時50分發生在印第安納波利斯市(Indianapolis)，40歲女子威爾瑪(Wilma Hochstetler)因為丈夫喬納森(Jonathan)駕車回家時爆胎，便載著6歲兒子布萊頓(Bradon)開車前去幫忙，會面後她下車與對方一同更換輪胎並修理車燈，突然有2名男子持槍向他們靠近，她乖乖交出身上的手機與錢包，對方轉身離開前卻朝他們2人開槍。

人當時躲在車上的布萊頓(Bradon)目睹恐怖過程，等到凶嫌走遠後，便使用父親手機報案，親友表示，「他年紀才6歲，當下應該無法真正意識到發生了什麼事，以為倒下的媽媽會再起來，沒想到對方已經身亡」。

威爾瑪中槍後當場被射殺，喬納森由於背部受傷一共進行2次手術，幸好手術後生命情況穩定並且沒有癱瘓。警方目前仍在追查2名凶嫌下落，喬納森父親塞繆爾(Samuel Hochstetler)表示，他願意選擇原諒那2名凶嫌，因為仇恨只會激起更多的暴力。

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