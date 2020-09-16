男童生前哭喊媽！肥後母虐死9歲兒「塞行李箱踩跳」　僅須關22年

▲41歲的成姓繼母虐死9歲男童，被依殺人罪嫌判處22年徒刑。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓忠清南道天安市一名9歲男童僅因開學時不慎弄壞遊戲機，便被41歲的成姓繼母於6月1日兩度關在狹窄的行李箱，且重達73公斤的成姓繼母還故意踩踏在行李箱上，並邀其親生子女共同參與，體重僅23公斤的男童遭活活悶死、壓死，死前不斷喊著「媽媽...」。

對此，大田地方法院天安分院今（16）日宣佈，依檢方所提出的殺人罪嫌，僅判處成姓繼母22年有期徒刑。

根據韓媒《朝鮮日報》、《韓民族新聞》報導，檢方再向法官求刑時表示應依殺人罪嫌判處成女無期徒刑，法官在審理時表示，依照成女與其親生子女的供詞，成女充分認知自己的行動會對男童造成生命上的威脅，因此採納檢方建議，不過僅判處22年有期徒刑。

法官指出調查結果，該名受害男童的生父為成女的同居男友，6月1日成女以男童說謊為由，將男童強行塞入長71.5公分、寬50公分、高29公分的行李箱內長達3個多小時，直到下午3時20分，因為處於驚嚇中的男童在行李箱小便，於是又將男童塞入更狹窄，長60公分、寬44公分、高24公分的行李箱。

成女故意打開吹風機網行李箱內灌熱風，期間甚至與親生子女故意爬上行李箱上踩跳，重達160公斤的「泰山壓頂」，使得男童雖然到院接受治療，最後卻仍因腦部缺氧所造成的損傷回天乏術。

▼法官認為，成姓女子失去身為人最基本的同理心。

成女在事後調查時，曾數度否認爬上行李箱踩跳一事，不過身為目擊證人的親生子女則承認，母親成女確實踩上行李箱的正中央。

法官在宣判時更表示，男童在死前的最後一刻，仍喊著成女「媽媽」，哭訴自己被關在行李箱內喘不過氣、非常痛苦。

據悉，檢方曾經指出，早從去年7月，成女便以瑜珈環毆打男童頭不高達12次，今年5月5日兒童節，男童更因頭部受傷而送往醫院治療。

►160kg後母虐死9歲兒！塞行李箱7小時「泰山壓頂」踩跳…開吹風機灌熱風

►超值中秋烤肉組只要999！一鍵下訂直送到府