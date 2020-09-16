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第2天上幼兒園「兒子真實反應」　老爸哭：玻璃心碎了！媽隔空笑炸

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▲孩子,玩伴（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲兒子直奔教室，完全忽視老爸存在！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

就怕孩子到新環境不適應，當爸媽總是特別多小劇場！一名人妻笑虧，今（16）日老公帶兒子去上課，本以為會上演一哭二鬧三上吊戲碼，沒想到出乎意料，只見兒子光速衝進去教室，早已把爸爸當空氣，「連回頭都沒回頭看林北一眼！」原PO聽到真實反應後，整個笑到無法自拔。

一名女網友在臉書《爆怨公社》透露，這兩天給寶貝兒子去試讀幼稚園，昨半天、今一整天，結果老公一早帶著兒子去上課，原本他還一度不捨，結果到了校門口整個玻璃心碎滿地。

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LINE對話可見，原PO憂心問著「小屁在鬧不進去嗎？」老公沒回答問題，反而先確認「碗跟湯匙在包包嗎？」原PO接著秒回，「在他背的熊熊背包」，隨後老公崩潰回應正題，「相反...（兒子）直接衝進去，連回頭都沒回頭看林北一眼！」

爆笑趣事曝光後，掀起一票網友笑炸直呼「老師比爸爸可愛多了好嗎」、「第一週很有新鮮感，下週一才是關鍵」、「爸爸帶去好像都這樣」、「美女老師比較有吸引力啦」、「因為不是女兒吧」、「對不起，我忍不住笑到肚子痛」、「有了新朋友就不要老爸了」。

▲▼，兒子第2天幼兒園，頭也不回衝進去，老爸玻璃心（圖／翻攝爆怨公社）

▲釣出一票苦主爸媽！（圖／翻攝爆怨公社）

不少爸媽也在留言串討拍，「我第一天送我女兒去幼稚園，也是頭也不回就進去了，接下來的每一天都沒留戀我」、「我女兒也是啊～第一天上幼幼班就上手，她老北才是欲哭無淚」、「我兒子幼幼班的時候，是前三天很新奇，接下來哭三個月」、「我兩個女兒根本不屌我= =」、「我兒子是老師派小女生來迎接，直接牽進去，完全忘了媽媽，默默的跟小女生走了」。

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