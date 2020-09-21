高雄女里幹事詐領公款…還上拉男友！他分手怒揭真相　下場慘爆

▲余女詐領駐里事務費，前男友怒檢舉，她遭判刑，並取消公務員資格。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳韻如／高雄報導

高雄市一名余姓女里幹事涉嫌詐領駐里事務費，前後共詐了2萬多元。案經余女的蕭姓前男友舉報，高雄地院最後依貪瀆罪將余女判刑，但余女事後為保住其公務員身分，以及400萬元的退休金，因此提起上訴，要求改判詐欺罪，但遭到高雄高分院駁回，並判處1年10個月徒刑，褫奪公權2年，緩刑5年。

判決書指出，高雄市府依照「各區公所共同費用標準表」編列，每名里幹事每個月都會有4千元的駐里事務費，但需要依照「高雄市里幹事駐里事務費支用範圍」的規定，用於公務支出，並依「支出憑證處理要點」，核對相關收據來報銷。

然而，余女卻涉嫌自2016年起至2018年5月間，涉嫌向商行索取空白收據，並由蕭男向茶行購買茶葉後，要求店家開立以少報多的收據等，前後7次藉此方式向區公所請領每個月的4千元事務費，共詐得2萬2千元。

余女事後與蕭男分手，蕭男決定揭發余女所有惡行，並於2019年4月間主動到法務部調查局高雄市調查處自首，並且檢舉余女，而余女也主動繳回所有不法所得。

案經高雄地檢署審理，最後依貪汙治罪條例判余女2徒刑年，褫奪公權2年，緩刑5年，且公務員的資格被取消，就連4百萬元退休金也全沒了。余女事後不服提出上訴，要求改以詐欺罪論處，想以此保住她的公務員身分及退休金，但遭到法官駁回，最後仍依貪瀆罪判她1年10個月徒刑，褫奪公權2年，緩刑5年。全案可上訴。

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