人妻3度車震小王…軍人老公暴怒：他用強的！真相曝　頭秒炸綠光

▲人妻3度車震小王，職軍老公氣炸提告，獲賠30萬元。（示意圖／達志示意圖）

記者陳韻如／屏東報導

怪手司機阿慶（化名）透過網路拍賣認識人妻小婷（化名），經常邀約小婷外出，2人甚至3度車震，而事後阿慶還擔憂的問，「被妳老公發現怎麼辦」等語。直到小婷丈夫驚覺有異提告，法院審理後，也依法判阿慶須賠償小婷丈夫30萬元。

小婷丈夫出面指控，他是職業軍人，跟小婷結婚多年，家庭幸福美滿，而小婷因為網路拍賣跟阿慶交易數次後，2人因此結識，沒想到，阿慶明知道小婷已婚，卻屢屢約小婷外出，並因貪圖小婷的美色，「竟違反小婷意願，3度與小婷在車上激戰」，讓他氣得對阿慶提告求償100萬元。

對此，阿慶出庭坦承與小婷發生過3次關係，且都是雙方呵一，而沒有其他愉悅男女交往分際的舉動，他的行為對於小婷丈夫婚姻關係的侵害較輕微，認為小婷丈夫求償金額過高，要求法官輕判。

不過，法官調查2人的對話紀錄發現，阿慶曾傳訊，「被妳老公發現怎麼辦」等語給小婷，證明他明知小婷已婚，卻仍與對方發生關係，明顯危害到小婷丈夫的婚姻、侵害小婷丈夫的配偶權，因此判他須賠償30萬元。全案可上訴。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

彩鑽女王豪吸1.6億！交保第1件事開記者會 痛哭道歉：沒想傷害人

粉絲求合照1原則遭拒！小鬼下秒「超暖解釋」陪聊10分鐘…原因曝光

帶國中妹回家…霸道硬來喊「你是我女友了」！她淚崩：不可以這樣