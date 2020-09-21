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快訊／蘇震清、徐永明、廖國棟、陳超明、趙正宇涉收賄　北檢起訴

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▲▼陳超明、廖國棟、蘇震清、趙正宇。（組合圖／翻攝自廖國棟、趙正宇臉書，記者游宗樺、劉昌松攝）
▲法院將開庭決定是否繼續羈押現任立委陳超明、廖國棟、蘇震清、趙正宇。（圖／翻攝自廖國棟、趙正宇臉書，記者游宗樺、劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署21日偵結5名前、現任立委涉嫌貪污案，其中蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇等4名現任立委遭收押，將同步移送法院審理決定是否繼續收押，因立法院已經在18日開議，依《憲法增修條文》規定，立院會期中，法官若認為仍認為有收押必要，須經立法院許可，才可以裁定羈押立委。

《憲法增修條文》第4條第8項規定「立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁。」而立法院的會期每年2次，分別是每年2月至5月底，以及9月至12月底的法定集會期間，必要時得依法延長會期，本次立院會期已經在18日開議。

檢調偵辦立委集體收賄案，是在立院休會期間的7月31日，由34位主任檢察官、檢察官指揮230多名事務官、調查局站原，兵分65路展開大搜索約談，8月初陸續向法院聲押蘇震清等多名行收賄被告，經檢辯雙方輪番抗告，最後僅徐永明獲得80萬元交保。

目前全案除徐永明先前已經獲得80萬元交保，在押被告還有蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇4名現任立委，立委助理林家麒、余學洋、丁復華、梁文一，以及白手套、是知管理顧問公司總經理郭克銘共9人，涉嫌行賄的李恆隆則是在起訴前一個禮拜已由法院裁准保外就醫。

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