蘇震清貪最多！3年狂撈「2580萬」　檢轟「自甘墮落」提起公訴

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

台北地檢署偵辦前、現任立委蘇震清、徐永明、陳超明、廖國棟、趙正宇和他們的辦公室主任，分別因SOGO經營權修法、殯葬用地變更案，收受業者賄賂共計3824萬元，其中蘇震清收2580萬元最多。對此，台北地檢署出面說明，蘇震清長年利用立法委員法定權限職務，向經濟部施壓撤銷太流公司的增資登記，藉此讓李恆隆奪回SOGO經營權，以此收賄2580萬元的不法利益，台北地檢署也因次將他提起公訴。

▲ 蘇震清涉貪2580萬元，遭檢方提起公訴 。（圖／記者劉昌松攝）

根據北檢公布的資料顯示，這起立委集體涉賄案件起於持續20年的SOGO百貨經營權爭奪戰，而經營權從原本的太平洋建設章民強家族，轉到資本額1千萬元的太流公司李恆隆手中，到了2002年，太流臨時股東會、董事會通過，讓遠東集團徐旭東增資40億元，遠東等於透過太流，實質掌控了SOGO，因此引發了李恆隆不滿。

李恆隆事後希望立委們利用職權質詢、舉行公聽會，並逼官員參加公聽會等方式，介入《公司法》相關修法，施壓官員變更相關公司增資登記，以排除遠東集團徐旭東的資金，讓李恆隆奪回SOGO百貨經營權。

直到2012年間，李恆隆輾轉認識蘇震清後，委託蘇震清來執行此事，由蘇震清利用立法委員法定職務權限，接續召開協調會或於委員會提案等職務行為，積極施壓經濟部撤銷太流公司於2002年間的增資登記，來達成李恆隆的目的。

蘇震清替李恆隆達成目的後，再多次以借款、參加黨內初選等名義，自2012年8月15日至2015年12月18日起，收受李恆隆賄款高達2580萬元，為此次收賄金額最高。

對此，台北地檢署痛批，蘇震清及其他幾名涉賄立委，本應該兼衡全民的共同利益行使立法權，卻自甘墮落，收受賄絡來變賣國家公權力，淪為李恆隆的豢養家臣，因此依法將蘇震清等人提起公訴。

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