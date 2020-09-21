賴品妤曬貼臉照　鄭運鵬PO這張掀網笑問：大叔之愛嗎？

▲賴品妤曬和曾玟學的貼臉照，鄭運鵬PO和柯建銘合照。（合成圖／翻攝賴品妤IG、鄭運鵬臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

民進黨立委賴品妤與苗栗縣議員曾玟學「品學戀」曝光，賴品妤日前更在社群上貼出2人貼臉「放閃照」。對此，立委鄭運鵬也貼出一張在立院議場的搭肩貼身照表示，菜鳥立委ㄌㄆㄩ在IG秀貼臉親密照是嗎？資深立委的戰場在議場啦！沒想到卻意外引發網友歪樓，甚至留言提問這是大叔之愛嗎？

賴品妤在19日透過IG公布自己手機桌布的照片，是她跟曾玟學在西門町的合影，她身穿黑色上衣，緊貼穿著丹寧外套的曾玟學。她說，這張照片是拍攝於今年5月17日「世界不再恐同日」，地點在西門捷運站6號出口。

賴品妤貼文獲得1.8萬顆愛心回應，身兼民進黨團幹事長的鄭運鵬，20日也在臉書上貼出一張民進黨總召柯建銘在議場搭他肩膀的合照表示，菜鳥立委ㄌㄆㄩ在IG秀貼臉親密照是嗎？很紅是嗎？資深立委的戰場在議場啦！同時，他也在文末附上，黨團三長祝福你們品學兼優。

沒想到，貼文一出，不少網友忍不住歪樓紛紛留言，「是真愛是真愛」、「大叔的愛」、「我就問你總召有沒有在你耳邊吹氣啦」、「今晚~我想來點」、「鵬、你就答應我吧」、「總召與幹事長絕對是真愛」......。

對於有網友留言「感謝幹事長先生分享東施效顰」，鄭運鵬也回覆「我是不會感謝狗尾續貂的」，而網友們的留言與互動，也讓鄭運鵬這一PO照片貼文意外地得到不同的迴響。