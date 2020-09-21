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已故父親變成「不能說的秘密」　白恐受難者家屬追思：今後要大聲說

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▲▼「國家人權博物館」日前於白色恐怖景美紀念園區舉辦追思紀念會。（圖／文化部提供）

▲「國家人權博物館」日前於白色恐怖景美紀念園區舉辦追思紀念會。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

「國家人權博物館」日前於白色恐怖景美紀念園區舉辦追思紀念會，邀請約130位政治受難者及家屬共同參與，其中一位政治受難者廖瑞發之子廖至平分享，父親被捕時自己年僅4歲，對他印象只有大廳樑上骨灰罈旁的一張照片，而陰影持續多年，已故的父親變成家族裡「不能言說的秘密」，不過現在「安靜之後，我們要大聲地說」，希望世人對台灣白色恐怖歷史不再沉默，也不遺忘前輩們的犧牲。

國家人權博物館往常都在清明節前夕舉行追思紀念會，今年因疫情影響延至9月，在19日當天邀請「五十年代白色恐怖案件平反促進會」、「台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會」、「台灣地區政治受難者互助會」等約130位政治受難者及家屬們共同參與。

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▲▼「國家人權博物館」日前於白色恐怖景美紀念園區舉辦追思紀念會。（圖／文化部提供）

▲文化部政務次長彭俊亨提到，「這段走過的歷史，沒有人能夠置身事外」。（圖／文化部提供）

文化部政務次長彭俊亨致詞時表示，台灣解嚴已超過30年，過去國家暴力所造成的集體創傷，不僅僅是人權紀念碑上7000多位受難者的名字，更讓無以數計的家庭破碎，「這段走過的歷史，沒有人能夠置身事外」。

他期盼藉由追思活動，撫慰受難家屬的心靈，同時記取歷史教訓，也讓年輕的世代更能深切的瞭解及體認，台灣現在自由的現況，是過去前輩犧牲奉獻所得的成果。文化部與國家人權博物館也將持續努力維護人權、推廣人權教育，不負前輩們的犧牲及託付。

▲▼「國家人權博物館」日前於白色恐怖景美紀念園區舉辦追思紀念會。（圖／文化部提供）

▲白色恐怖政治受難者前輩廖瑞發之子廖至平分享。（圖／文化部提供）

而白色恐怖的影響，不僅是前輩失去人身自由，人生夢想幻滅，也帶給家屬身心靈無比的傷害。追思紀念會以鳴號、默哀揭幕，會中政治受難者廖瑞發之子廖至平分享，父親被捕時自己年僅4歲，「我對父親的印象，就只有大廳樑上骨灰罈旁的一張照片」。

然而事件並沒有隨著他父親過世而結束，陰影持續跟隨著自己與家人，身故的父親變成家族裡「不能言說的秘密」，廖至平更是直至人權館的口述歷史訪談，才首次聽聞大姊陳述當年陪伴母親前往認屍的過程。他哽咽表示，活動開始前的默哀是為了紀念受難者，「但安靜之後，我們要大聲地說」，希望世人對台灣白色恐怖歷史不再沉默，不要遺忘前輩們的犧牲。

▲▼「國家人權博物館」日前於白色恐怖景美紀念園區舉辦追思紀念會。（圖／文化部提供）

▲「國家人權博物館」日前於白色恐怖景美紀念園區舉辦追思紀念會，文化部次長彭俊亨帶領繞行紀念碑。（圖／文化部提供）
 
此次國家人權博物館亦邀請長期關注人權議題的音樂創作者艾文，演奏寓意深遠的音樂作品，並由受難者前輩羅浪的女兒羅思容女士，現場吟唱槍決受難者何川所作的絕命詩《日文短詩》，該詩由同房難友江槐邨前輩保存超過70年，以及小數點詩人曹開前輩的創作《而你始終沒有回來》，以表達追思與緬懷之意。

會後由文化部次長彭俊亨帶領下，貴賓們人手一支象徵人權與自由的鐵砲百合，繞行人權紀念碑，以百合的清香，為銘刻於紀念碑上的受難者前輩祈福，並於槍決區獻上百合，祈願受難者前輩安息，家屬平安。

▲▼「國家人權博物館」日前於白色恐怖景美紀念園區舉辦追思紀念會。（圖／文化部提供）

▲130位政治受難者及家屬參與追思紀念會。（圖／文化部提供）
 
文化部表示，國家人權博物館舉辦109年威權統治下政治受難者追思紀念會，以簡單肅穆的儀式，緬懷犧牲者的同時亦向前輩們致敬，表達對歷史、生命與人權的尊重，更期望大家記取歷史教訓，用愛和正義打造和平的未來。

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