「銬！我被抓了」言論自由日特展　滿滿「判決書」都不是電影情節

▲國家人權博物館舉辦「銬！我被抓了」2020年言論自由日特展。（圖／國家人權博物館提供）

記者林育綾／綜合報導

這不是電影《返校》的情節！一張又一張印著「判亂」的判決書、判處7年有期徒刑、交付感訓3年的文字，都是當年一般民眾因為言論獲罪的實證。國家人權博物館舉辦「銬！我被抓了」2020年言論自由日特展，今（7）日開展至12月13日止。因配合新北市政府區域防疫工作，園區暫停開放室內空間服務至4月16日，人權館邀請民眾待疫情緩和後，與歷史進行互動，體會言論自由的價值。

國家人權博物館表示，現今社會尋常的言論發表，在威權統治下卻會被視作「叛亂」，當年因「言論獲罪」的一般民眾，往往因為言談或書信中有不滿政府或批評元首的字眼，動輒被視為「叛亂」、當成「匪諜」，接受軍法審判，被強制交付感化教育，遭判處重刑，甚至死刑。

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▲展櫃陳列許多原件文物和檔案卷宗。（圖／國家人權博物館提供）

展場中呈現監獄、教室、部隊、社區等涉案空間的復刻場景，並將言論獲罪案例，轉化為漫畫方式表現。展櫃陳列許多原件文物和檔案卷宗，一張又一張印著「判亂」的判決書、判處7年有期徒刑、交付感訓3年的文字，都是當年一般民眾因為言論獲罪的實證，這不是電影《返校》的情節，是白色恐怖受害者及其家人真實的人生。

▲言論獲罪案例，轉化為漫畫方式表現，吸引網路世代共鳴。（圖／國家人權博物館提供）

藝術家陳韻如結合體感互動科技和迷因素材，呈現「有罪？沒罪大風吹！」主題，讓民眾透過迷因的幽默諷刺語法，進而思考反饋言論表達的自由在個人心中的應有準繩。

▲藝術家陳韻如結合體感互動科技和迷因素材，讓民眾透過迷因的幽默諷刺語法，進而思考反饋言論表達的自由在個人心中的應有準繩。（圖／國家人權博物館提供）

藝術家蔡坤霖搭建了一座流竄著「不能說的秘密」的公廁空間，藉由污水管傳出的各種聲音，體驗戒嚴年代踩到言論獲罪紅線的言詞歌曲，彷彿平行時空「隔牆有耳」的荒謬錯亂。

▲藝術家蔡坤霖搭建了一座流竄著「不能說的秘密」的公廁空間。（圖／國家人權博物館提供）

國家人權博物館陳俊宏表示，台灣戒嚴時期是一個「言論不自由」的年代，由於日常生活處處都可能成為「言論獲罪」的證據，整體社會瀰漫寒蟬效應的氛圍；對照現在言論極度自由的環境，民眾表達意見的管道非常多樣化，對於從未體驗過戒嚴年代、一出生就是網路世代的青少年而言，言論不自由應是無法想像的世界。展覽通過將資料轉化為漫畫案例的形式，特別從青少年習以為常的日常活動出發，與戒嚴時期的狀況進行對比，期許讓民眾進一步思考言論自由的價值及其範疇、是否需要受到限制等。

鄭南榕基金會執行董事鄭清華認為，過去台灣白色恐怖時代，普通人、小百姓，講出、寫出心裡的不平、官府的不義，就要坐獄，受刑，失去青春，甚至生命。而紀念鄭南榕，總是會記得4月7日那天他為人們點亮自由的路，也更加期望每天都是小百姓的言論自由日。



「銬！我被抓了」2020年言論自由日特展自4月7日至12月13日，於國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區美工工廠展出，後續將辦理3場以高中職學生為對象的「言論自由工作坊」，並首次跨出館舍，與鄭南榕基金會合作推出兩點一線「自由之路人權小旅行」，共同推動人權教育。更多特展內容及相關系列活動，可至國家人權博物館官網最新消息查詢或持續追蹤人權館臉書粉絲專頁。