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快訊／20歲正妹遭潑屎！提告完首露面　痛揭真相「夜店妹搶男人」

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記者柯振中、黃彥傑／台北報導

台北市信義區19日深夜發生潑屎案，20歲的邱姓女子遭到當街潑屎，整個頭沾滿黃褐色穢物，呆坐在路邊的長椅上。事後，邱女出面說明，她前兩周有與一名夜店妹發生糾紛，還連續2個禮拜被賞巴掌，但對方否認犯案，她當時也被裝滿屎的桶子蓋住頭，根本不曉得是誰做的。

▲▼信義區正妹被潑糞。（圖／記者黃彥傑攝）

▲信義區正妹被潑糞，做完筆錄受訪。（圖／記者黃彥傑攝）

一名網友在臉書社團「爆料公社」中分享，有名穿黑衣藍褲的女子坐在信義威秀中庭，遭到整桶屎灌頭，全身沾滿黃褐色穢物，讓人看了十分傻眼。

▼信義區正妹被潑糞。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼信義區正妹被潑糞。（圖／記者黃彥傑攝）

事後，遭到潑屎的邱女痛批，她用非常樂觀的態度面對，還好人還活著，但那桶屎真的很臭，而且還有殘留金針菇，洗了5次頭髮還是有味道。邱女返家盥洗後，20日下午5點30分前往三張犂派出所製作筆錄，準備向兇手「潑屎哥」提告公然侮辱，目前警方鎖定特定對象，正在擴大追查。

邱女製作完筆錄，在鏡頭前說明，會發生這次的事件，她不曉得是為什麼，當下來得太突然，她被桶子蓋住頭，根本沒有看到是誰做的，只聽路人說是「穿黑衣黑褲、矮矮的男生」。

▼信義區正妹被潑糞，做完筆錄公開受訪。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼信義區正妹被潑糞。（圖／記者黃彥傑攝）

至於是否有得罪人？邱女則說不曉得，但她前2周與朋友揪團喝酒，有名男生因為不勝酒力，倒在她身上，她感到十分有趣，將畫面錄下來。沒想到有名夜店妹事後跑來堵她，賞了她巴掌後還痛罵「X妳X機X，為什麼我喜歡的男人妳都要搶」，然後還嗆聲「難道你不知道我在搞妳嘛？妳不知道我在銃康妳嘛」？

經過該次糾紛，邱女後來又在朋友的邀約中遇到該名夜店妹，又再一次被對方賞巴掌，還被抓著頭髮撞牆。發生潑屎事件後，她問對方「是不是妳做的」，對方則說「完全不想理妳」，過了2個小時後又打電話來關心，但否認犯案。

邱女也公開呼籲，希望潑屎的人可以勇於面對，「當個男人」，出面自首，解釋犯案原因。對於這起事件，警方正在調查當中，是否背後有人指使，仍待進一步釐清。

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